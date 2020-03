Meninger

I noen sosiale medier har man muligheten til å være anonym, og da blir det plutselig «greit» å skrive hva som helst. Dette er ikke noe nytt. Opplevelsene elevene på Høknes ungdomsskole deler med Namdalsavisa forrige uke kunne like gjerne vært hentet fra da jeg gikk på ungdomskolen for 6 år siden. Forskjellen er at da var det ikke «Yolo», men «Ask.fm». Hvis vi går lenger tilbake, til barneskolen, lærte vi for første gang om digital mobbing. Da var det «Nettby» som var værstingen.

Mobbing er ulovlig, og rett og slett dumt, men jeg tror ikke det er noe vi kommer til å få slutt på med det første. Poenget mitt er at vi heller bør forebygge enn å stå med den strenge pekefingeren når det herjer som verst. Vi bør snakke med barn og unge om holdninger til mobbing jevnlig og ikke bare når det brenner på dass. Fokuset bør settes på hvordan vi kan gi ungdom verktøy som bidrar til tryggere ungdomsmiljø, aksept av forskjeller og gode holdninger og verdier.

MOT er en forebyggende organisasjon som har fokus på å jobbe i forkant og bygge kultur for gode holdninger. MOT jobber for å skape trygge lokalsamfunn med robust og bevisst ungdom som bryr seg. Skoleprogrammet har fokus på både individ og gruppe, og på å gi ungdommer verktøy til å være gode medmennesker for seg selv og andre.

Selv har jeg hatt MOT på ungdomsskolen, og derfra har jeg tatt med meg verktøy og refleksjoner jeg bruker hver dag. Jeg har erfart at MOT sitt skoleprogram fungerer godt, mye fordi det ikke er en kjedelig lærer som sier: «Vær snill og grei», men fordi MOT snakker ungdommens språk. Jeg sier ikke at MOT er vaksinen mot mobbing, men det er som å spise C -vitamin - god forebygging.

Kjære, politikere i Namsos kommune, gjør oss en tjeneste og invester i ungdommen vår, bli en MOT – kommune! Det er når vi brenner inn på dass vi angrer på at vi ikke investerte i en røykvarsler.