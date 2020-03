Et lite hjertesukk fra utflytta Namsos-jente

Meninger

Det var etter å ha bodd 13 år borte fra Namsos, jeg innså det. Hvor sinnssykt vanskelig det er for oss som er utflytta, og lukter på muligheten for å komme seg hjem igjen. Jeg er en person som siden 2007 alltid har hatt en fast jobb. Og heller aldri har hatt problemer med å få jobb (mange tenker nok at hun der er høy på seg selv). Det er hun ikke. Men hun er selvsikker, og trygg på at hun alltid gjør en god jobb, og innehar kompetanse, ferdigheter og bred erfaring som burde føre til i hvert fall jobbintervju.

Dette er altså ikke tilfelle. Og det er forferdelig fortvilende når ønsket er så stort. Og ikke minst irriterende når man føler man er god nok.

Dette blir kanskje en oppfordring til ledere, sjefer, politikere, næringsdrivende, næringstopper og hvem det måtte gjelde. En liten oppfordring til å ta en god og nøye titt på søkeren som kanskje bor langt unna. At du kaster bort tanken om at man er for langt unna. De fleste jeg så å si har landa et intervju med har endt opp med at de trenger noen fort, så da har de ikke anledning til å vente på noen som må flytte både mann og barn til byen.

Tenk så mange dyktige folk som bare forsvinner foran øynene til mange. Som innehar så mange gode ferdigheter. Som ikke bare kan gjøre en god jobb, men også bidra lokalt.

Jeg kjører verken bil eller har noen høyere utdannelse., men jeg er sinnssykt god på den jobben jeg gjør.



Kjære namsosinger, ta en ekstra titt, det kan være gullkortet rett foran deg.