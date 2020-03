Miljøperspektiv i nye Nærøysund

Meninger

Skjønnlitteratur gir meg stor glede. Men jeg har jo også fått mer tid til riksaviser og lokalaviser. Som mangeårig regional- og lokalpolitiker (sammenhengende 24 år), må jeg medgi at stoff av politisk karakter, fenger min oppmerksomhet spesielt.

Min ektemann (oppvokst i Oslo) og jeg flyttet til Kolvereid fra Trondheim i 1977. Begge hadde vi investert i høy akademisk utdanning, men ønsket å bosette oss på et sted hvor vi kunne oppleve noe annet enn storbyens larm. Ikke minst ønsket vi at våre barn skulle få nær tilgang til naturen. Det unike var at denne mulighet ble gitt via bo-område her på Kolvereid, samt det eldorado av natur i "nær-områdene". Via dette bl.a vil jeg hevde at våre barn har hatt en unik barndom.

I et kort historisk perspektiv må jeg dessverre medgi at det har vært en noe negativ utvikling på et visst felt: Da hovedsakelig innenfor områder som er miljø-relatert. Kort fortalt: Steinbrudd på Kolvereid og oppdrett i Kolvereidvågen. Det ser ut som den utrettelige kampen og en gedigen mobilisering i befolkninga mot dette, har blitt neglisjert av et politisk flertall. Da har vi vel fått nok for en stund, og må "svelge i oss"?

Nei, det ser ikke slik ut. Det er med stor tristhet at jeg konstaterer at nye politiske konstellasjoner i nye Nærøysund kommune også har fravær av miljø-perspektiv i nye viktige avgjørelser. Det konkrete her er vedtaket om Digerholmen på Ottersøya i utvalget Næring og (miljø?). Her blir en strand/frilufts/miljø -perle ofret, med tanke på industriell utbygging.

Jeg viser her til utmerkede avisinnlegg og motstemmer fra Karin Gustavson og representant fra Miljøpartiet de Grønne.

På det personlige plan føler jeg sympati med befolkninga i det aktuelle bo-området på Ottersøya. Men sympati er ikke nok. Håpet og troen er at dette prosjektet blir stanset av et politisk flertall i nye Nærøysund. Ingen av oss er mot nye arbeidsplasser i kommunen, men det kan være berettiget å ha en viss grad av miljø-perspektiv i mappen sammen med saksdokumenter før en fatter vedtak. Vi må ha noe å "leve av", men også noe å "leve for".