Ordførerne må ta styringa NTE

Meninger

Endelig avgjørelse vil bli tatt i årsskifte 2021/2022. Trøndelag fylkeskommune og de aller fleste kommuner i Namdalen har sagt nei til nye vindkraftkonsesjoner. Utsatt frist for konsesjonen på Innvordfjellet i Flatanger/Namsos blir nå mest sannsynlig stoppet. Tida for flere naturødeleggende vindkraftutbygginger i Trøndelag er slutt. Ordførerne må stoppe NTE sine planer for Ytre-Vikna 2 på generalforsamlinga til våren. NTEs omdømme tåler ikke å bli svekket fram til årsskifte 2021/2022.

FNs Naturpanel har slått fast at utryddelse av naturmangfold er like alvorlig for jordkloden som klimautslippene. Utbygginga av vindkraftverk på land kan sammenlignes med vannkraftutbygginga. Den kunne fortsette inntil ødeleggelsene av naturen ble for stor og omfattende. I dag er naturødeleggelsene fra bygging av vindkraftverk i ferd med å bli verre enn vannkraftutbygginga. Det betyr at hvis vi trenger mer energi, så må vi satse på energisparing, oppgradering av vannkraftverk, solenergi, termisk varmeutveksling og flytende vindkraft ute i havet. Det finnes andre løsninger som er bra for klimaet og bra for naturmangfoldet.

NTE er ikke et hvilket som helst slags energiselskap. Det er et energiselskap eid av kommunene våre. NTE er eid av meg og deg. Derfor har mange av oss vært så lojale mot NTE. Når andre spekulative selskap har ringt oss for å underby NTE, så har vi sagt nei. Vi vet at overskuddet fra NTE ikke går til griske pengefolk i Norge eller på Cayman Islands. Overskuddet har gått til å berge arbeidsplasser i distriktene, til skolebygging, utbedring av sykehus og sykeheimer, kulturbygg, fiberutbygging og veier.

Derfor er vi så skuffet over at NTE nå går i kompaniskap med utenlandsk kapital for å bygge ut vindkraftverk som ødelegger natur, reinbeiter og bosteder for folk. Våre ordførere må sette en stopper for dette. NTEs etiske plattform må tas på alvor: «Vi tar vare på miljø og omgivelser.» For mange av oss som eier NTE blir sinte og lei oss når natur blir ødelagt, reinbeiter blir bygget ned og folk som bor i nærheten får problemer med støy og lys.

Vi har sittet i Sørmarkfjellet og sett hvordan natur sprenges i fillebiter for å få til en veg fra havnivå til fjellets høyeste topp. Stein som veltes utover myrer. Skog med fuglereir som meies ned. Fjellplattåer som blir betongkonstruksjoner. Bygging av master som rager 180-190 meter opp i lufta. Uberørt natur som etter ett år er blitt et industriområde. Protestene har vokst seg så sterke at Trønderenergi, som reklamerer med rein kraft, har fått et skittent renommé.

Ordførerne i nordre Trøndelag må ikke la det samme skje med NTE. Stopp Yte-Vikna 2. Sats på opprusting av vannkraftverk og på sol. La oss beholde vår lojalitet og stolthet til vårt eget energiverk, NTE..