Det er vindturbinene som står for pinslene…

Meninger

Som RW er også vi eiere av en fritidseiendom som berøres av vindturbinutbyggingen på Ytre Vikna. Dessuten har vår mor/svigermor en eiendom som er regulert for hyttebygging. De har ikke mottatt noen form for kompensasjon fra NTE eller andre.

Dermed er vår hatt plassert og eventuelle interessekonflikter på bordet. RW later også som han kun er en hytteeier uten økonomiske interesser. RW var imidlertid aktiv med innspill under saksbehandlingen i Vikna kommunestyre i perioden frem til konsesjonen ble gitt. I tillegg er han nevnt i Miljø, transport og anleggsplanen (MTA av 2015) som en av de berørte parter i saken.

Grunneiere og berørte som ikke har fått kompensasjon er ikke nevnt i denne. Hva slags avtale RW har inngått med NTE hadde det vært ryddig å tilkjennegi før han klager på at andre er bekymret for verditap på sine eiendommer. For en hytteeier, som sågar kanskje har fått kompensasjon, så er det kanskje ikke verdens undergang at eiendommen faller i verdi, men for fastboende handler det rett og slett om at man ikke får solgt huset sitt for å finne seg et nytt sted å bo hvis man ikke klarer å sitte å se på at nærområdet blir industrialisert.

RW erkjenner at det kan bli utfordringer med tanke på støy, men han synes ikke at det er så farlig. Hvis RW er likegyldig til stillhet og nærhet til naturen, så er det en privatsak. Han må gjerne omgi seg med så mye støy som han måtte ønske, det er imidlertid arrogant å kreve at alle andre også burde synes at det er greit. For mange av oss som elsker å tilbringe ferier og fritid her ute er det nettopp roen og nærheten til naturen som tiltrekker oss. For ikke å snakke om de fastboende. Du skal ha nesen ganske langt ned i lokalhistoriebøkene for å finne roen like godt når du er omringet av opptil 180 meter høye, blinkende og ulende vindturbiner.

At NTE har gitt RW en stabil strømforsyning til Karstenøysundet, er saken irrelevant så lenge man ikke har fått det som en del av en kompensasjon. Da er man inhabil. Det er mange som får stabil strømforsyning fra NTE, det betyr ikke at vi bare skal godta alt de måtte ønske å foreta seg.

RW påstår videre at fredningen av flere områder i nærheten ikke har vært positivt for dyrelivet, men unnlater elegant å begrunne påstanden. Kan det være fordi en saklig begrunnelsen ikke finnes? Imidlertid synes han det er leit at enkelte ikke får bygget i verneområdet. Dette avslører holdningen til, og kunnskapen om, natur og naturvern.

Neste påstand er at vindturbiner umulig kan være så skadelig for fuglelivet, og ørn spesielt. Her kommer det endelig en begrunnelse for en påstand: motstanderne mot vindturbiner ville helt sikker sørget for at han fikk servert bilder av det. Hvis beslutninger og avgjørelser tas på bakgrunn av slik spekulativ synsing, så står det ille til med beslutningsgrunnlaget. Til informasjon så er ørn en toppredator. Det betyr at det finnes relativt få individer i et stort område, og den har stor påvirkning på bestandsregulering av mange arter.

Det betyr også at tap av hver enkelt ørn har stor betydning. Vindturbinene på Smøla har beviselig tatt livet av over 100 ørn så langt (ref: faktisk.no). Dette er et enormt antall for en art som har svært lav reproduksjonsrate. Vindindustriområdet på Smøla inneholder færre, og ikke minst langt mindre, turbiner enn Ytre Vikna til sammen vil få. Sør for Hunnestad er det dessuten hekkeområde for hubro, som er en rødlistet fugleart. Dette ble for få år siden, ironisk nok, ansett som så viktig at NTE ikke fikk fornye en knapp kilometer lang høyspentledning fra Hunnestad til Roaldsvika, og av den grunn ble de tildelt nesten 40 offentlige millioner i støtte for å grave kabelen ned i jorda. Her er vi altså bare noen hundre meter fra der vindturbinene skal suse. Hubroens territorieradius er 4-5 km.

Til sist er det interessant å observere at RW unnlater å tilkjennegi hvorfor han ønsker industrialisering av Ytre Vikna. Er begrunnelsen kanskje like mangelfull her? Alt som er nevnt her er viktig nok. Dette er imidlertid lokale spørsmål, knyttet til de lokale konsekvensene av noe som skal være med å løse et globalt problem; de menneskeskapte klimaendringene. Hvis det var dét som skulle til for å reversere klimaendringene, så hadde bortsprenging av fjell, påvirkning og tap av dyre og planteliv, drap av noen hundre ørn og noen hubroer, lyd- og lysforurensing i bolig- og rekreasjonsområder, etc. vært en pris det var vel verdt å betale. Men det ér ikke det som skal til. Det finnes allerede bedre løsninger.

Vannkraft har til tider vært gjenstand for like sterk motstand som vindindustrien nå møter. Men naturinngrepene er for en stor del allerede tatt. Bare med å modernisere eksiterende vannkraft vil man med minimale inngrep i naturen oppnå minst like mye strømproduksjon som hele den planlagte vindindustrien i Norge. Og det attpåtil med en netto lokal miljøgevinst! (ref: Atle Harby, seniorforsker i SINTEF og leder av forskningssenteret Cedren: ”Kan få mye mer vannkraft – og bedre miljø”).

For oss er det komplett ubegripelig hvorfor noen skulle ønske å bygge ut uberørt natur når et bedre alternativ ligger like foran nesa på oss. I mellomtiden har man meget mulig kommet videre med bærekraftige, alternative energikilder, som sol, havvind eller geovarme,.

Ett er i hvert fall sikkert: Dagens massive utbygging av vindturbin-anlegg kan i hvert fall ikke begrunnes med hensynet til miljø og klima. Det er åpenbart andre interesser som rår.