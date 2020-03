Meninger

NTE mener derfor det er klokt å prioritere utbygging i områder som allerede er berørt." Fantastisk - fordi skaden allerede er skjedd skal vi ødelegge resten!

NTE henviser til en utredning fra Thema Consulting som bagatelliserer behovet for kraft hvis vi ikke handler nå. Og det er nettopp det vi må - handle nå! Vi må bl.a. redusere forbruket - og da blir det meningsløst å invitere kraftkrevende datasenter til Norge "fordi vi har så mye fornybar kraft". Datasentre som skal betjene fullstendig unyttig kryptovaluta.

NVE oppgir et behov for 4-14 TWh innen 2040 for å betjene datasentrene vi inviterer til Norge.

http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2019/faktaark2019_13.pdf

Statnett har mottatt forespørsler for datasentre på 7 TWh - det er halvparten av dagens norske kraftforbruk! De estimerer at hvis bare halvparten blir realisert og hvis de bruker bare halvparten av kraften vil de likevel trenge 15 TWh fornybar kraft - som vi ikke har i dag! https://e24.no/energi/i/ddWQwJ/nye-datasentre-kan-bruke-stroem-tilsvarende-halve-norges-kraftbruk

Det tilsvarer bygging av 25 vindkraftverk på størrelse med Ytre Vikna 2! VIndkraft er ustabilt - derfor må det etableres tilsvarende balansekraft for å ha en stabil kraftproduksjon.

Helt konkret kan vi se på datasentrene i Skien der Statkraft har solgt det ene til Google. Disse to sentrene vil alene kreve (4,4+1,1) 5,5 TWh! Bare disse to anleggene vil kreve bygging av 12 (!) vindkraftanlegg på størrelse med Sørmarkfjellet. Figuren viser hvilke konsekvenser dette vil ha for norsk natur!

https://energiteknikk.net/2019/08/statkraft-er-tilrettelegger-googles-tomtekjop-i-skien

https://www.statkraftdatacentersites.com/our-sites/telemark/

https://www.statkraftdatacentersites.com/our-sites/vestfold/

Jeg tror det er på tide å løfte blikket for å se på den totale konsekvensen av elektrifiseringsbølgen!