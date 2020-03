Meninger

De skriver også at eiere må be NTE stanse planleggingsarbeidet som skal lede frem til en eventuell beslutning om utbygging. Dette siste skal jeg la ligge, men jeg vil derimot kommentere noe av de viktigste påstandene som framsettes i innlegget.

La meg først bidra til en oppklaring. Reymert og Strøm skriver at «NTE går i kompaniskap med utenlandsk kapital for å bygge ut vindkraftverk…». Det er det motsatte som er riktig, nemlig at om vi bestemmer oss for å bygge ut Ytre Vikna så vil vi finansiere og eie det selv. Det er også fortsatt slik at de verdier som NTE skaper føres tilbake til våre 19 kommunale eiere i tidligere Nord-Trøndelag og deres lokalsamfunn. Angående finansiering så kan jeg også legge til at en eventuell utbygging av Ytre Vikna 2 heller ikke vil motta støtte gjennom såkalte «grønne sertifikater». Parken vil stå på egne bein.

Reymert og Strøm tar også opp, med henvisning til FN’s naturpanel, en viktig diskusjon om avveiningen mellom naturmangfold og klimautslipp. Videre mener de at NTE heller burde satse på opprusting av vannkraftverk og sol og at det må satses mer på energisparing. Til orientering så er NTE nå i gang med å oppruste sitt femte vannkraftverk i løpet av noen år, vi installerer både solenergi og elbil-ladere og vi jobber med energieffektivisering og elektrifisering i Trøndelag. Vi er også tungt involvert i ZEN-senteret ved NTNU/SINTEF hvor det forskes på hvordan vi kan nærme oss nullutslippssamfunnet. En viktig del av dette arbeidet skjer ved Mære landbruksskole, hvor man har satt seg som mål å utvikle Norges første moderne nullutslippsgård.

Produksjon av fornybar energi medfører alltid naturinngrep og jeg mener avveiningen mellom lokalt miljø og behovet for mer fornybar energi, som tas opp i innlegget, er helt sentral. En slik avveining mellom det som kan være motstridende interesser, har myndighetene gjort i forkant all alle anlegg vi har bygd ut i vår 100-årige historie. Det være seg i Namsen, Meråker, Fosen, Nordland eller andre steder. Slik skal det fortsatt være.

Å fortsette som før, med om lag 50 prosent fossil energibruk, har uakseptable konsekvenser. Vi trenger både mer fornybar energi og en betydelig energieffektivisering for å nå klimamålene her i landet. For å underbygge et slikt syn kan vi vise til en utredning fra Thema Consulting, som sammenstiller tall om fremtidig kraftbehov fra SSB, NVE, Statnett og DNVGL. Sammenstillingen viser at vi mangler om lag 15 TWh, nesten fire ganger NTE sin produksjon, for å fullelektrifisere Norge selv om vi samtidig gjennomfører energieffektivisering i stor stil. I tillegg kommer behovet for mer fornybar energi for å skape videre bærekraftig vekst og utvikling fram mot 2050.

For å nå klimamålene våre og sikre en bærekraftig utvikling må vi derfor iverksette mange ulike tiltak og jeg mener gode vindkraftprosjekter er ett av dem.