Til dere som vil la industri og kapital rasere heimbygda mi, tenk dere godt om!

Meninger

Ideen var å hente ut 60.000m3 pr. år, og halvparten av det høyeste punktet på nordsiden av bygda, Lisshuskleppen, skulle sprenges og knuses til masse. Totalt sett ville dette prosjektet tilsvart 6000 lastebillass hvert år i 66,6 år framover før de ev. skulle være ferdige, og området etterlatt tømt og forringet for all ettertid.

Men på grunn av at området per i dag er regulert som et NLF (1)-område (Natur, Landbruk, Friluftslivsområde, og som reinbeite),- ble planforslaget avvist av nye Namsos kommune i Desember 2019. I lys av dette, har planene nå forandret seg noe, og tanken er nå etter sigende redusert til å hente ut "kun" 1/3 del av de opprinnelige massene.

Det har kommet undertegnede for øret, at etter lobbyvirksomhet fra initiativtaker, så lukter nå i hvert fall Høyre og Senterpartiet på muligheten for å omregulere NLF-området til et industriområde, noen knappe hundremeter fra nærmeste bebyggelse. "Det vil bringe folk og arbeidsplasser til bygda", er noen av argumentene.

Men oppegående industri har vi fra før på Salsnes, uten at det har generert verken tilflytting eller mer liv i ei bygd som har mistet både skole og barnehage i de senere år. Folk pendler til og fra Salsnes.

Salsnes er en av norgeskystens mest framtredende Ra, morenerygg, eller såkalt randavsetning etter siste istid, og ble til på havbunnen for ca. 11000 år siden da det opptil to kilometer tykke islaget som lå over Trøndelag begynte å smelte og trekke seg tilbake innover landet mot Sverige.

Den påfølgende landhevingen førte til at en arm av Foldafjorden ble oppdemmet, og slik så Salvatnet og Salsnes dagens lys for ca. 7000 år siden.

Salvatnet er en meromiktisk innsjø, noe som betyr at det nederste vannsjiktet fremdeles består av saltvann etter at sjøen ble oppdemt, og man finner flere typer saltvannsskjell om man går seg en tur i fjæra nede ved vannet. Salvatnet er to mil langt, 482 meter dypt, og er Norges nest dypeste innsjø.

Opp igjennom 80 og 90 tallet er det utført flere rapporter om kvartærgeologi på og rundt Salsnes, og flere rapporter er utarbeidet i forbindelse med muligheter for utbygging av vannkraft i Salsvassdraget som har nedslagsfelt i Namsos, Høylandet og Overhalla kommune. I 1992 kom rapporten -"Natur og kulturverdier i Salsvassdraget i Nord-Trøndelag" ut, utgitt i samarbeid mellom NVE, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

40 delområder i vassdraget er vurdert å være spesielt verdifulle med hensyn til prosesser og former skapt av is og vann, biologisk mangfold, landskapsbilde og friluftsliv. I tillegg er det i rapporten avgrenset 18 delområder/objekter med kulturminneverdi. I 1993 vedtok Stortinget verneplan IV for vassdrag, og Stortinget har gjentatte ganger presisert at verneverdiene i de vernede vassdragene ikke må forringes av andre inngrep. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag ble vedtatt 10. November 1994, og retningslinjene gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter rammer for sin forvaltning.

Salsvassdraget er i beskrivelsen verneverdig på nasjonalt nivå. Verneformålet er beskrevet som et godt egnet "typevassdrag" med tanke på naturfaglige verdier. Kulturminnene i området dekker et langt tidsrom og ulike etniske grupper. For det tradisjonelle friluftsliv har området stor verdi, og kystområder i denne delen av fylket er ikke tidligere representert i verneplanen (pr. 1993).

Formålet med vern av "typevassdrag" som Salsvassdraget, er å ivareta et representativt utvalg av vassdragsnatur. Slike vassdrag vil som regel representere kulturhistorie som er typisk for regionen som vassdraget ligger i. Nærområdene kan være preget av menneskelig aktivitet, men i hovedtrekk bør vegetasjon og dyreliv og geologiske formasjoner være rimelig intakte. Mål med forvaltning av "typevassdrag" er i hovedtrekk å bevare landskapsbilde, og sørge for streng vurdering når det kommer til menneskelige inngrep.

Salsnes og områdene rundt, er beskrevet og gitt høy verneverdi av Sollid & Sørbel i en rapport om kvartærgeologi fra 1981, og oppfyller ifølge dem kriterier som et historisk dokument.

Salsnes klassifiseres som et kyst- og fjordlandskap som er åpent med vidt utsyn, og er et kulturlandskap som er rikt på fornminner. Salsnesfjæra og de sjønære områdene er enn så lenge urørt av inngrep, og med Salvatnets fjellsider i bakgrunnen beskrives området som et vakkert landskapsrom. Dette gjør at Salsnes har fått gradering av å være av nasjonal verdi som det er per i dag.

Om vi så går tilbake og ser på noen av kriteriene som avgjorde at vassdraget i sin tid ble vernet mot kraftutbygging, så var reindrifta et av dem. Dette er ei næring som blir "angrepet" fra mange kanter nå om dagen, og næringa taper store områder i forbindelse med for eksempel vindkraftutbygging i store deler av Trøndelag. Som tidligere nevnt er området som det ønskes å etablere masseuttak i, midt i et slikt beiteområde, og også midt i tråkkene til både elg og rådyr, samt at området benyttes som utmarksbeite for sau, friluftsliv, og har et generelt rikt dyreliv.

Området er av grunneier nå på nyåret søkt utskilt fra bygdas jaktlag, uvisst av hvilken årsak.

I forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, står det å lese at det særlig legges vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, kulturminner og kulturmiljø, og å sikre "referanseverdien" i de mest urørte vassdragene. Salsnes må vel kunne sies å oppfylle disse kriteriene, i form av å stort sett være uberørt og skånet for menneskelige landskapsinngrep (enn så lenge), etter i grove trekk å ha sett ut som det gjør pr. i dag i ca. 7000 år.

Det står også å lese at det særlig skal legges vekt på å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket. Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftsverdier, framkommelighet eller opplevelsesverdier, bør unngås. Gjennom hele verneplanarbeidet siden 1960, har det blitt presisert at vassdrag som er vernet mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når det gjelder andre typer inngrep. Et masseuttak og steinknuseri på Salsnes, på x-antall millioner kubikkmeter må vel kunne sies å være et slikt inngrep, for hva skulle det ellers være..?

Her har kommunene og fylkeskommunene et ansvar, da punkt 3 i nasjonale mål for forvaltning av vernede vassdrag blant annet sier: -"også forekomster/områder av særlig betydning for landskapsbilde eller for friluftsliv vil utgjøre deler av vassdragets verneverdi. Det er et mål å gi disse områdene spesielt god beskyttelse.

Eksempler på inngrep som kan skade verneverdier i vassdrag er vegbygging, masseuttak, vannuttak, forbygning/strandkledning, flomvern, kanalisering, bygg/anlegg og forurensning." I 1992 signerte Norge under på FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD). I 2010 ble det satt opp 20 mål, kalt Aichi-målene.

Man hadde som plan å oppfylle disse innen 2020.

Vi skulle verne 17 prosent av land og ferskvannsarealet vårt, verne 10 prosent av skogen vår, og restaurere 15 prosent av vår forringede natur. Vi skulle også verne 10 prosent av våre kyst og havområder, men har bare fått til en brøkdel av sistnevnte punkt.

Salsnes er et kystområde. Stort sett ubesudlet av menneskelig aktivitet gjennom 7000 år, og meget rikt på fornminner, hvorav flere er lokalisert på, og i nærhet av planområdet som omtales i dette skrivet. Det er det eneste Raet i Norge som har demt opp en fjord, slik at man har fått en stor innsjø på ene siden, og havet på den andre. Salsnes er unikt i Norge, Norden, Europa, ja jeg vil like godt tilføye verden på lista.

Så, til dere politikere som potensielt vil la industri og kapital rasere heimbygda mi, tenk dere godt om. Vei deres avgjørelser nøye, for konsekvensene av deres handlinger vil bokstavelig talt sette dype spor i et verneverdig landskap. Spor som vil gjenspeile deres beslutninger helt til isen atter en gang legger sitt kalde, trykkende grep over paradiset Salsnes om noen tusen år.

Det er Salsnes som sitter igjen med regningen om dette inngrepet gjennomføres. Salsnes og de som bor der …

Frank Reppen