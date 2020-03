Det brenn ein eld

Meninger

Der har V, KrF, SV, AUF, Naturvernforbundet og Kystlaget Fram holdt kruttet tørt sia 1990. Vi har hjelpt til at verdas beste gyteplass for torsk, hyse, sei og blåkveite kan levere eit godt utkomme for fiskarar langs heile norskekysten i endå fleire århundre.

No har fiskeressursane gitt så gode fangstar at lokale politikarar ynskjer å verna fiskeressursar og turistmål i form av fugl, kval og bratte tindar heller enn å leita etter olje og gass. Også ordførarar frå H og AP er samd med folkevilja og vil verna om tradisjonsbundne fiskeartar og anna lokal næring. I den breie organisasjonsfloraen bak årets vardebrenning finn vi 4 Unge Høgre lag i lag med 9 venstrevridde ungdomslag samt eit 20 tals miljørørsler. AUF har imponert med alle sine kunnskaprike appelantar i alle år.

Det er godt å sjå at også Unge Høgre han nytta kunnskap som verktøy, slik at skreien sikrast.

Prøveboringane utafor Trænarevet har vore ein hasardiøs sløsing utan resultat i 2019. At Staten kastar millionar av kronar (78 % av leitekostnadane) rett på havet – det vitnar om at klimakunnskapen er grunn og lett kan gi grunnstøyting i reva tett på Røst i Lofoten.

Vardebrenning arrangeres 30 stader i år, og Nord-Trøndelag velger å kveika elden med eit optimistisk utsegn om at Lofoten, Vesterålen og Senja alt er redda. Målet er no at mykje meir sjøareal rikt på dyreplankton skal få verta urøyrd frå både seismikk, boring og produksjon av fossilt olje og gass.

Vi står han av!