Det sitter noen kløktige hoder bak tastaturet og spyr ut falske nyheter. Heldigvis viser noen veg.

Meninger

De fleste av oss tok ikke de første nyhetsmeldingene som kom fra millionbyen Wuhan i provinsen Hubei i Kina helt på alvor. Der utbruddet har sin opprinnelse. Nå er situasjon en annen. Vi har fått dette viruset i fanget. Det preger hele samfunnet og hverdagen er snudd på hodet. Da er det godt at de aller fleste av oss har forstått hvilken alvorlig situasjon vi havnet i..

Et lysende eksempel på det er russepresident Maren Emilie Lein i Namsos. Russecampen, som mange hadde gledet seg til, er satt på vent. Det i likhet med en rekke arrangementer i Namdalen og landet for øvrig.

Hvorfor? Det forklarte Maren på en forbilledlig måte til NA.:

«Mange er så klart veldig lei seg, men sånn er det og vi kan ikke bare tenke på oss selv. Vi må ta hensyn til eldre og folk i samfunnet som er i faresonen»

Vi kan bare gjøre som Maren sier. Vise de som befinner seg i risikogruppa for å bli alvorlige syke respekt. En kan få inntrykk av at de i faresonen bare er den eldre delen av befolkninga. Kronisk syke finner vi alle deler av befolkninga aldersmessig. Ved lunsjen fikk jeg fortalt om ei mor i vårt nærområde. Hun er livredd for at ungene skal bli smittet. Hun er avhengig av medisiner som svekker immunforsvaret.

Det er ikke rart hun er engstelig. Det er mange som har det slik.

Her jeg sitter trygt på mitt hjemmekontor ser jeg skolebarna småprater på skolevegen. Som de alltid gjør.

Kanskje hadde det vært best om de fikk skolefri?

For nå handler alt om å minimalisere smitten. Der har vi alle et ansvar for å følge opp de pålegg som kommer, uansett hvor mye de skulle smerte og begrense oss i dagliglivet.

Et steinkast unna der jeg bor ligger sykehuset i Namsos. I en liten by kjenner vi folk som jobber der, og de kan få tøffe tak om vi ikke hjelper dem. Eller som NRKs journalist Fredrik Solvang så treffende sa det:

«I Norge jobber det 280 000 personer innen helse- og omsorgstjenesten. Det er de som ofrer helsa si for oss».

Jeg har ei venninne som jobber i første rekke ved sykehuset. Hun forteller at de har drillet hvordan de skal takle det som kan komme.

«Her må vi møte på jobb og trø til alle sammen»

Betryggende, ikke sant? Samtidig er hun og hennes kolleger like opptatt av som oss i å holde seg friske. Helsepersonell er like bekymret som oss for sine egne heime. De får det bare så mye tettere innpå seg gjennom sitt arbeid enn oss andre. Alle skjebnene.

Dessverre sitter det noen kløktige hoder bak tastaturet og spyr ut falske nyheter. Tirsdag ble oppskrifter fra en italiensk lege spredd pa Facebook hvordan man kunne knekke viruset. Jeg leste det. Bare møl, men like fullt ble delt på Facebook. Fortsatt er det noen som hevder at dette er ufarlig mens andre igjen bidrar med ryktespredning. Denne uken opplevde vi at noen hadde manipulert en artikkel fra NA og spredde den som en falsk koronanyhet på Snapchat. Det bidrar til unødig frykt. Det er ikke bare i møte med folk vi har et ansvar. Det gjelder i høyeste grad i sosiale medier også.

I NA har vi gjort omfattende tiltak, som for eksempel hjemmekontor og det å ikke ta i mot besøk i våre lokaler. Det er både for at vi skal være i stand til å formidle viktige nyheter i en krisesituasjon, og for at vi også må ta ansvar for ikke å spre smitte.

Fjellvettregelen som gjelder nå er veldig enkel: Lytt til erfarne fagpersoner og hold deg oppdatert på hva Folkehelseinstituttet til enhver tid råder oss til.

Oppe i alt er det viktig å puste normalt. Å grave seg ned i alle slags bekymringer og spådommer hjelper ikke på dagsformen. Det er mulig å finne mange lyspunkt i livet selv på en dag som dette. Å ringe en venn eller eldre mennesker du vet kan være engstelig kan redde dagen deres.

Plei livsgnisten!