Den var STYGG!

Meninger

Vi er vant med de politiske signaler hans tegninger preges av. Dagens motiv var direkte stygg, og et simpelt bidrag til den alvorlige situasjon som preger tidsbildet i verden.

Han kan sikkert dekke seg bak sin ”kunstneriske frihet”, men også for kunstnere må det finnes grenser. Alle partier på Stortinget stiller seg bak det som gjøres i den krisesituasjon vi er inne i. Til og med Arbeiderpartiet har gitt sin støtte til regjeringens kraftige vedtak for å hindre spredningen av Corona-viruset. Da er det påfallende og direkte simpelt at lokalavisa NA tydeliggjør sin politiske holdning på en slik måte som den som ble presentert på side 32 i dagens avis. Det må være en grense for hva det skapes billige politiske poenger av.

De fleste som er politisk interessert har fått med seg de negative tallene på gallupene partiet sliter med. Jeg tror ikke denne trenden vil snu ved å tilkjennegi sine politiske holdninger på en slik måte.