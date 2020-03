Meninger

Min sambygding godt oppe i årene var av dette slaget. Ansiktet lyste opp der vi satt i resepsjonsområde på sykehuset og ventet på noen resultater. Når en ikke snakker om været eller sport, er ofte tida før og nå et greit tema som får tida til å rulle.

«Det hi vorti nokkoli te tid»

På vårt skriftspråk i NA blir oversettelsen noe slik:

«Det har nå blitt ei underlig ei tid»

Det kan du trygt si at han hadde rett i, men denne samtalen befant seg for mange år siden. Nå har han gått bort, men jeg tenker ofte på denne stunden, og spesielt nå.

Han var født i ei tid hvor foreldrene hadde vært gjennom 1. verdenskrig og de skulle forsørge en barneflokk i de harde 1930-åra. Og om litt skulle en ny verdenskrig snu opp ned på en trygg hverdag for alle som bodde i et land som slettes ikke var preget av rikdom.

I dag kan vi være glad for at vi lever ei tid for at Norge er et rikt land. Regjeringas og Stortingets krisepakke som kom mandag bidrar til å dempe noen av de dystre framtidsutsiktene mange har slitt med. Torsdag skal det komme nye tiltak.

Likevel handler dagene nå om hvordan en berger sin egen arbeidsplass og de som har sin jobb hos dem. De som har tatt seg opp boliglån og skal forsørge sine familier. Noen bedrifter har og vil dessverre dukke under, men myndighetene iverksetter tiltak for å hindre at det skal bli et ras. Dessuten er det mange som taper sine verdier på børsen.

Vi må ha den største respekt for dem. Namdalen er ikke noe unntak og turistnæringa blør kraftig om dagen.

Mens jeg sitter på mitt hjemmekontor, hvor jeg kan se ned til min arbeidsplass i Namdalshagen, som er tømt for folk, tikker det inn en SMS fra DnB.

Der står det om jeg er i utlandet og benyttet meg av MasterCard da jeg kjøpte reisen, kan jeg kjøpe de billettene jeg behøver og de vil bli dekket. Uansett, og jeg trenger ikke å ta kontakt for å høre om det er OK.

Godt vi har solide banker og forsikringsselskap også, som nå kan trø til for fellesskapet og for sine kunder. Som tar samfunnsansvar.

Jeg har sett flere banker som har gjort det klart at de vil hjelpe sine kunder med eksempelvis boliglånet. Det er når skaden og uforutsette ting skjer en ser hvilke økonomiske forbindelser man bør bruke. Det vil nok mange privatkunder merke seg og handle etter når krisen er over.

Mine døtre bor og jobber i Oslo. Som tusenvis av andre har de blitt permittert eller så vil de bli det i løpet av uka. Min ene svigersønn er tegner og artist. Over natta sto han på bar bakke. Som så mange andre innenfor kulturlivet.

Det er vel slik med alle foreldre, at vi er mer bekymret for ungene enn vi er for oss selv. For helsa deres og økonomien. Der spiller alderen ikke inn.

Krisepakken kom med gode nyheter. Full lønn i 20 dager - og for artisten i huset kan det bli snakk om en kompensasjon fra statens siden baserte på inntektene de siste tre årene.

For mange oppleves det tøft å bli utelatt fra sin arbeidsplass. Enda verre er det at det blir merkbart mindre i lønningsposen også, men krisepakken gir permitterte 20 dager med full lønn. Det var en hjelpende hånd til mange.

Min datter fortalte dette til sin venninne i Canada. Hennes reaksjon kom spontant:

«Wow! Dere er heldige, det hadde ikke vært mulig her»

Jo, det har blitt ei underlig tid. Koronaviruset har kastet oss ut i det unormale. Under samtalen på sykehuset følte jeg kom til kort. Han hadde så mye fortelle om hvordan de måtte løse ting for takle hverdagen. Jo, jeg husket oljekrisen på begynnelsen av 70-tallet hvor foreldrene vår ikke fikk kjøre bil på søndager og Kong Olav tok trikken for å gå på ski. Det var egentlig smått, men folk var bekymret da også.

Dette er noe helt annet. Som rett og rimelig klapper vi for helsearbeiderne og hver dag får vi nye hverdagshelter. De har vi mange av i dette landet. Midt oppe i dette kan vi klappe for dem som formet samfunnet vårt. De i begynnelsen av oljealderen ikke lot utenlandske oljeskap stikke av med verdiene vi hadde i Nordsjøen. For dem som kjempet fram de rettighetene vi nyter godt av i dagens vanskelig situasjon.

Og for at vi har politikere som kan stå samlet når krisen er kastet over oss.