God økonomisk førstehjelp fra regjeringen har blitt til en enda bedre krisepakke i Stortinget

Meninger

Det jobbes nå på høygir med økonomiske krisetiltak. Mandag vedtok Stortinget den første korona-pakken. Regjeringen har fremmet flere tiltak, og Stortinget har gjennom hektiske forhandlinger i helgen plusset på og forbedret. Resultatet har blitt mer sosialt rettferdig, og tiltakene treffer bredere enn det som var regjeringens utgangspunkt. Opposisjonen har makt til å fortelle hvor skapet skal stå, for nå har vi en mindretallsregjering. Samtidig er det en konstruktiv opposisjon og en føyelig regjering. Politikerne drar i samme retning i et kriseforlik.

Fredag la regjeringa fram de første tiltakene for å møte det økonomiske tilbakeslaget. Staten tar det aller mest av utgiftene ved permitteringer. Videre får bankene større rammer for utlån, noe som vil hjelpe på likviditeten i mange korona-rammede bedrifter. Vi kan prise oss lykkelige over at strenge kapitalkrav, mange mente de var for strenge, over tid har gjort bankene solide til å møte en krise som den vi nå er oppe i. Bankene blir dermed en del av kriseløsningen.

På toppen av dette sørget Norges Bank for å sette ned styringsrenta med et halvt prosentpoeng. Sentralbanken har enda mer å gå på før den er i null. Norge har lært av finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2014. Nå står Norge og verden i en enda større krise. Søndag fulgte regjeringen opp med to nye låne- og garantiordninger for norsk næringsliv. Minst 100 milliarder kroner stilles på denne måten til disposisjon for å hjelpe bedrifter over det som ser ut til å bli en langstrakt kneik.

«Vi er villige til å gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi, norske jobber og for å bistå norsk næringsliv, store og små bedrifter», sa finansminister Jan Tore Sanner søndag. Og opposisjonen på Stortinget tok ham på ordet. Permitterte får nå full lønn i 20 dager, og staten tar en større del av sykepengene. Selvstendige næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring. Perioden for omsorgspenger, til foreldre som må være hjemme med sykt barn, blir også doblet. I tillegg får bedriftene utsettelse på betaling av moms og forskuddsskatt.

Utfordringen har vært å finne løsninger som er gjennomførbare uten altfor mye byråkrati. Samtidig er det et bredt politisk ønske om mer kraftfulle tiltak. En ny runde er ventet allerede torsdag, etter regjeringens budsjettkonferanse. Her må nok regjeringen vil bruke vel så mye energi på flere akutte korona-tiltak som statsbudsjettet for 2021.

God økonomisk førstehjelp fra regjeringen har blitt til en enda bedre krisepakke i Stortinget. Dette er politisk dugnad på sitt beste. Politiske kjepphester er satt på stallen. Dette lover godt for neste korsvei og veien videre.