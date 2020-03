«Den samme pekefingeren må rettes til bedrifter flest»

Meninger

Namdalsk næringsliv er i samme bås som bedrifter over hele landet hele landet. De går krevende tider i møte, og dessverre er konsekvensen av det at arbeidsfolk blir permitterte over en lav sko. Utenom de økonomiske realitetene er dette også en stor menneskelig belastning for de aller fleste.

Selv om krisepakken garanter at alle skal få full lønn i 20 dager, så kommer det en hverdag etter dette. Dessuten ser vi det vil komme en rekke konkurser i kjølvannet av korona-epidemien, også i Namdalen, som beskrevet i NA.

Spørsmålet er så hva eierne av selskaper som gjorde det godt i fjor nå gjør. Tar de ut store utbytter og bonuser? Det bør de ikke gjøre, og forstår de ikke det, må regjeringa sette ned foten å nekte dem det. Situasjonen i Aker-konsernet og i bankene er eksempler som kan illustrere dette.

Aker-eier Kjell Inge Røkke er forespeilet et utbytte i milliardklassen. Men det hører med til den triste historien at Aker Solutions nylig har sendt permitteringsvarsel til 6.000 ansatte i Norge. Da blir det i beste fall umusikalsk at Aker etter planen skal betale ut 1,7 milliarder kroner i utbytte.

Aker Solutions gikk med underskudd i fjerde kvartal i fjor. På den bakgrunn har Aker-sjef Øyvind Eriksen klaget sin nød i et brev til NHO. Aker-sjefen ber om tiltak for å sikre produksjon på sokkelen, en tiltakspakke for norsk leverandørindustri og at staten dekker 90 prosent av lønna ved permitteringer. Aker tror at konsernet kan få i pose og sekk, både utbytte og statlig hjelp.

Regjeringa har gitt bankene større frihet til å hjelpe bedrifter som nå sliter som følge av korona-epidemien. Bankene har i gode tider blitt pålagt å bygge seg opp til å bli mer solide, for så å kunne bli mer rause i en krise som den vi nå står oppe i. Vi får håpe at dette er nok.

Krisepakka må komme kriserammede bedrifter og nordmenn flest til gode. Bankene må ikke få utnytte situasjonen til å gi store utbytter til eierne og store bonuser til toppsjefene. Den samme pekefingeren må rettes til bedrifter flest. Landets bedrifter har et samfunnsansvar. De skal ikke bare gå aksjonærenes ærend. Alle må bidra i dugnaden.