En skamplett ikke bare for NTE, men alle som ikke stoppet vindkraftprosjektet

Meninger

Det er skuffende å se at NTE, vår stolthet, kaster seg på den spekulative bølgen med å bygge vindkraftverk i dette området. NTE burde etter det som har skjedd på Frøya og på Sørmarksfjellet forstå at en utbygger av vindkraftverk på land vil få et betydelig omdømmeproblem.

At Flatanger og Namsos kommunestyrer samt Trøndelag fylkeskommune nå har sagt nei til forlenget konsesjon på Innvordfjellet viser at politikerne i regionen har tatt innover seg at bygging av vindkraftverk har alt for store negative konsekvenser.

Konsekvensutredningen før konsesjon ble gitt til Vikna II er nesten 20 år gammel. All erfaring viser at så gamle konsesjoner er gitt på sviktende grunnlag med svært mangelfulle konsekvensutredninger. Alle skjønner at 20 år gammel kunnskap er utdatert, og at mange nye momenter har dukket opp siden konsesjonen for Vikna II ble gitt.

Her kan vi blant annet nevne at problemstillinger knyttet til fugletrekk krever at et større omland enn bare planområdet må legges til grunn for saksbehandlingen. Det er ikke foretatt radar-registrering av fugletrekk som kan si noe om fuglenes aktivitetsmønster i luftrommet over Håven og omegn der Vikna II er planlagt. Slike undersøkelser er gjennomført på Vestlandet, og har gitt interessante resultat (NINA RAPPORT, 1585 og 1693). Langs «fuglenes E6» over Håven trekker ikke bare arter som hekker i Norge, men også sjeldne arter som hekker på Svalbard, Grønland, Russland mm.

Viknas vestkyst har verdi av internasjonalt format og er omfattet av den Den internasjonale våtmarkskonvensjonen fra 2013 og har med det et helt spesielt internasjonalt vern som våtmarksområde og fuglehabitat. Området er i sannhet et eventyrland med fem naturreservat, tre biotopvern og to dyrefredningsområder. Inntil Håven ligger Tjønsøyhopen naturreservat og fuglefredningsområde. Ingen fugler er tilpasset å kunne unnvike et rotorblad i stor fart. Fra 2005 har NINA foretatt kartlegging på Smøla.

Resultatet er skremmende. Over 100 havørn og flere hundre andre fugler har så langt blitt drept av rotorbladene.

Skal mer enn 40 turbiner med rotorblader som roterer i en fart på 300 km i timen på vingespissen i 200-250 meters høyde nå møte flokker av trekkende fugl over Håven og innover?

I sin etiske plattform skriver NTE: «NTE skal som fornybarkonsern sørge for at bærekraft preger hele konsernets virksomhet. Det betyr at vi skal være en pådriver for grønn vekst og at vi skal ivareta klima og miljø i våre beslutninger og prosjekter».

Det er påfallende at de her ikke nevner ansvaret for å ivareta uberørt natur eller reindriftsnæringa og sørsamisk kultur. Det er velkjent at NTE under vannkraftutbygginga i indre Namdalen overkjørte sørsamiske interesser på en måte som idag vekker avsky. At NTE nå igjen satser på energiproduksjon i områder reindriftsnæringa bruker til vinterbeite, viser at de ikke har lært av tidligere feil.

Håven er det siste inngrepsfrie området reindrifta kan bruke til vinterbeite i Vikna uten å komme i konflikt med andre næringsinteresser. Trøndelag er kjerneområdet for det sørsamiske folket. Reindrift er grunnlaget for samisk kultur og er beskyttet av Grunnloven og internasjonale folkerettskonvensjoner.

Vi er kjent med at det er inngått en avtale med reindriftssamene om bygging av vindkraftverk i området, men den ble inngått før noen skjønte hvor store negative konsekvenser et vindkraftverk har for reindrifta. Hva handler denne avtalen om? Er den hemmelig og hvorfor er den i så fall det?

De siste årene har klimaendringene og inngrep i andre områder i Trøndelag der man tidligere har drevet reindrift, gjort reindrifta enda mer sårbar og avhengig av de få uberørte områdene som nå er igjen for reindrift. Vindindustri truer nå reindrifta fra Vefsn i nord til Selbu i sør. Skal NTE være med på å industrialisere den siste del av sammenhengende, uberørt natur i Vikna som da også er et kritisk område for sørsamisk reindrift?

De siste årene har man dokumentert at rotorbladene på vindturbiner, som er et plastprodukt, avgir store mengder (mange tonn!) plastavfall til naturen. Etter noen år er så mye som 30 prosent av rotorbladene tæret bort av vær og vind. Dette er såvidt vi kan se aldri vurdert i noen konsekvensutredning og er i seg selv argument nok til å stoppe bygging av fler vindturbiner i Vikna.

Videre krever bygging av vindkraftverk omfattende graving i myr, både til oppstillingsplasser for turbinene og til de mange mil lange tilførselsveiene som et vindkraftverk krever. Siden myr binder store mengder CO2 er det oppsiktsvekkende at de negative konsekvensene av å grave opp myr ikke er tatt med i konsekvensutredningene til moderne vindkraftverk.

I NTEs eierskapsmelding brukes slagordet: Å eie, det er å ville. Slagordet er flott, men: Hva vil vi med NTE? Vil vi at NTE skal bygge vindkraftindustri i enda mer urørt natur?

I eierskapsmeldinga skriver NTE om det grønne skiftet der de bla spekulerer i mulig solenergiproduksjon. Vindkraft er ikke nevnt med et ord. Dette viser at NTE har skjønt hvor problematisk rollen som utbygger av vindkraftverk er. Da bør eierne av NTE kreve at NTE tar konsekvensen av dette og sier fra seg retten til å bygge vindkraftverk på Vikna. Om ikke NTEs eiere tar tak og stopper denne vindkraftutbygginga vil den bli en skamplett ikke bare for NTE, men også for dere politikere som ikke stoppet dette prosjektet og tok konsekvensene av at folkemeninga nå tydelig har snudd.

Folk ønsker ikke mer vindkraft på land.

Vi setter vår lit til at eierne av NTE stanser bygging av Vikna II!