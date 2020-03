Meninger

Når samfunnet så å si har stoppet opp blir mange tvunget til å tenke i nye baner for å løse sine oppgaver. Kommunene er opptatt av å følge opp tiltak som ivaretar folks helse og sikkerhet. En krevende og viktig oppgave.

Slik skal det også være, men så lenge at smitten og sykdomsbildet i Namdalen foreløpig er på et lavt nivå, er det viktig at de administrative og politiske hjulene snurrer. At planlagte møter blir avholdt og viktige beslutninger blir tatt.

En må finne løsninger som gjør det mulig i egnede lokaler, og det beste rommet er å ta bruk er den digitale plattformen. Medlemmene av Namsos formannskap ble samlet slik tirsdag. Det digitale møtet fungerte utmerket og det er slik næringslivet jobber nå. Namsospolitikerne skal ha ros for samme praksis. Det er sikkert flere kommuner som har liknende ordninger. en slik praksis.

Hvorfor er det så viktig? Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien skriver det mange innen næringslivet tenker i et debattinnlegg i NA: «Det er viktig å sørge for aktivitet innenfor det som er mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringa hvis kommunene ikke har framdrift i reguleringsplaner og byggesaker.»

Det er viktig å legge på minne at det fortsatt er en rekke mennesker som fortsatt er i jobb, som tar selvsagt tar sine forholdsregler i forhold til smittefare, men like fullt holder de i hjulene i gang ved å utføre allerede inngåtte kontrakter.

Finstad har et poeng når hun sier at om den kommunale saksgangen stopper opp, både administrativt og politisk, vil en tredjepart få lide mer enn nødvendig. Det angår ikke bare byggebransjen, men alle næringsdrivende som er knyttet opp mot offentlig drift.

Selvsagt må en ta høyde for at den kommunale driften kan bli svekket om antallet syke eller personer som må gå i karantene, vil stige. Under siste finanskrise iverksatte regjeringa Stoltenberg en rekke tiltak som holdt aktiviteten oppe innenfor eksempelvis bygg og vedlikeholdsbransjen. Trøndelag fylkeskommune har nå forbilledlig tenkt i samme baner. Kommunene bør følge etter på områder der det er mulig.