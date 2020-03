Appell til Namsos sine innbyggere

Meninger

Som dere sikkert har registrert, velger både ulike land og kommuner forskjellige strategier for å kjempe mot Covid-19-viruset, og det er for tidlig å konkluderemed hva som fungerer best.

Men en ting ser ut til å gå igjen: Det er smart å minske fysisk kontakt mellom mennesker. Vår opplevelse er at Namsos kommune forbereder seg så godt det går an på utvikling i smittesituasjonen.

Mange helsepersonell har meldt seg til tjeneste, og beredskapen er høy. Mange av oss er allerede i en slags mer eller mindre frivillig«hjemmekarantene» med hjemmekontor eller hjemmeskole. La oss sammen forsterke dette ytterligere, slik at vi kan gjøre vårt for å slå tilbake denne pandemien.

For å stoppe spredningen av Covid-19 og å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner, ber vi innstendig om at dere, i omsorg for de risikoutsatte gruppene, blir med på denne dugnaden.

Det bor vel 15 200 flotte mennesker i Namsos, og gjennom felles innsats kan vi klare å beskytte hverandre og oss selv i størst mulig grad. Derfor gir vi følgende oppfordringer, i første omgang til over påske:

Minimaliser omgangen med andre folk. Ta bort all kontakt som ikke er strengt nødvendig inntil videre. For eksempel bør ikke studenter eller andre som bor i byer som Oslo eller Trondheim komme hjem til Namsos nå.

Om noen kommer hjem, oppfordres alle til en 14 dagers selvpålagt hjemmekarantene.

Alle må forholde seg til alle de nasjonale retningslinjene.

Er du usikker på noe – ring Namsos sin Korona-telefon, 991 52 745.

Har du behov for å snakke med noen om hvordan håndtere økt bekymring og angst? Ring Rask psykisk helsehjelp på telefon 959 07 800 mellom 9.00og 12.00 ukedager

Igjen, kjære innbyggere – bli med på dugnaden slik at smittespredningen blir så liten som mulig i kommunen vår. Vis omsorg for hverandre i den vanskelige tida vi er inne i nå. Hold hodet kaldt og hjertet varmt.