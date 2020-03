Frivilligsentralene i de små kommuner står i ferd med å raderes bort

Meninger









Kraftkommunenes berettigede kamp mot Kraftskatteutvalgets forslag er vunnet. Regjeringen har snudd. Det var en klok avgjørelse, ettersom den ordningen som er praktisert i mange år, har og vil få en enorm betydning for de små kraftkommunene rundt omkring i landet.

Men det er enda en stor sak som står på regjeringas liste over forslag som vil ramme de små kommunene. Denne gangen er det FRIVILLIGSENTRALENE som står i ferd med å bli radert bort i de små distriktskommunene hvis forslaget blir vedtatt.

Tidligere kulturminister Trine Skei Grande sier at staten ikke kutter i sin støtte. Det er helt riktig, men det Grande ikke forteller er at tidligere har kommunene fått penger ut fra antallet sentraler, men nå skal pengene fordeles ut ifra antall innbyggere i kommunen. Det betyr en enorm forskjell for de små kommuner. Bare her i Namdalen vil min kommune Namsskogan få en reduksjon i tilskudd på 95 prosent ! De øvrige små namdalskommunene følger hakk i hæl med kutt fra 80 til 90 prosent.

Men det vi registrerer med stor forundring er at samtidig styrkes de større kommunene, ikke minst storbyene, med betydelige beløp for å utvide tilbudene de har. Med andre ord: Pengene tas fra de små kommune og gis til de store. Tilbud som de større kommunene fra før kan gi sine innbygger er mye mer omfattende enn hva små kommuner har mulighet til: Teater, konserter av variert slag, musikkarrangement, varierte foreninger, hobbyklubber m.m. Derfor har Frivilligsentralene i de små kommuner med lite variasjon i tilbudene for øvrig, hatt slik stor betydning for ensomme mennesker, for fellesskapet, samholdet og ikke minst trivselen.

Men alt er ikke helsvart. Regjeringen har nylig opprettet en ny ministerpost med betegnelsen: Distrikts og digitaliseringsminister. Det må da bety at denne ministeren (Linda Hofstad Helland) skal ivareta distriktenes interesser og ta ansvar for distriktene. Så får vi se hvordan det vil slå ut i denne saken – om ministeren kommer på banen og engasjerer seg, eller om ministerposten er opprettet som en PR for regjeringen som noen påstår. Hvis en distriktsminister skal ha en reell funksjon, må det nettopp være å løfte fram hva slags konsekvenser politikken har for folk som lever i distriktene.

Det vi trenger nå er derfor handling fra distriktsministeren – hun må ut på banen. Det som er positivt i denne saken er at det ikke kreves bevilgninger ut over det som allerede er innarbeidet i budsjettene. Det som kreves er at man får behold dagens ordning med øremerkede tilskudd som har vist seg å fungere godt i 30 år! Det kan da ikke være så altfor utfordrende for distriktsministeren å stå på barrikadene for?

Men hun trenger å bli tverrpolitisk utfordret. Og her er besøkstiden inne for våre innvalgte på Stortinget, for fylkestinget og for Regionrådet i Namdalen. Spillet om Frivilligsentralene er allerede i gang. Det er nå vi må ut på banen!

Torsdag 6 mars var det et stort møte mellom stortingsbenken i Trøndelag, fylkeskommunen og de fleste kommuner. Her hadde man på forhånd spilt inn saker som kommunene kunne ta opp med stortingsbenken. Fra Namdalen var nettopp Frivilligsentralene ett av temaene. Her var det ordfører Stian Brekkvassmo som holdt et innlegg hvor han ikke la noe imellom, men fortalte rett ut hva det ville bety for små kommuner hvis den foreslåtte fordelinga av midler til Frivilligsentralene ble gjennomført. Så nå kan ingen politikere være i tvil om hva konsekvensene vil bli om dette blir vedtatt.

Nå forventer vi som innbyggere av Namdalen og småkommunene for øvrig i Trøndelag, at våre stortingspolitikere tar opp kampen på vegne av dem som har valgt dem inn på tinget. Det vil i hvert fall bli lagt merke til hva som blir gjort og ikke gjort i denne saken.

Når det gjelder Regionrådet i Namdalen, vil det være interessant å se på utfallet om de inviterte Distrikts og digitaliseringsministeren til et møte i Namdalen eller i det minste ba om et møte i Oslo. Da fikk vi avdekket om ministerposten er opprettet som en PR sak for regjeringen, eller om hun velger å stå fram og kjempe denne saken som så opplagt har en svært stor betydning for distriktene. For som sagt: Hun er en minister som skal løfte fram hva slags konsekvenser politikken vil få for folk som bor i distriktene.

Men dette må vi nok vente en stund på, for i disse dager er det uaktuelt med bortimot all møtevirksomhet. Men vi kan godt vente – bare det kommer noe godt ut av det.