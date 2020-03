Gratulerer med dagen dere som tar vare på tannhelsen vår!

Meninger

Vi sender en hilsen til våre medlemmer som er tannhelsesekretærer og deres kollegaer som er tannleger, tannpleiere, og tannteknikere. Takk for at dere hver dag hjelper tusenvis av mennesker med å ta vare på tennene.

Tannhelse er folkehelse og i disse Corona tider stiller dette helt spesielle krav til de ansatte. Som for mange andre tjenester så må mye settes på vent. For pasienter der det ikke er faglig forsvarlig å utsette undersøkelser/behandling vil en måtte iverksette omfattende smitteverntiltak. Fagforbundet vil oppfordre alt tannhelsepersonell å følge de retningslinjer og råd som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sender ut.

Når dette er over får tannhelsetjenesten på nytt starte behandlingen for å gi befolkningen en friskt smil.

God tannhelse er også god folkehelse. Å ha en frisk munn dreier seg om mye mer enn å ha en pent utseende. Dårlig munnhelse øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. Også vår psykiske helse er sterkt påvirket av hvordan det står til i munnen - og omvendt. Tanntap og dårlige tenner kan gi store psykiske belastninger og sosial angst.

Tannhelsetjenesten som helsetjeneste er i en særstilling i Norge. Mens andre helsetjenester er universelle og finansieres over offentlige budsjetter eller gjennom full eller delvis refundering fra folketrygden, gjelder ikke dette for tannhelsetjenesten. Det bidrar til at det for mange er lommeboka som avgjør om de kan ivareta egen tannhelse. Vi kan på ingen måte akseptere at ikke alle skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp.

Fagforbundet arbeider derfor for at tannhelse skal inn under egenandelsordningen. I en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Fagforbundet Ung, sier hele 8 av 10 nordmenn at de er villige til å betale mer skatt for å få billigere tannhelse.

Gratulerer med dagen til alle tannhelsesekretærer og takk for innsatsen dere gjør for vår gode folkehelse!