Meninger

Vi er takknemlig for den jobben som blir utført daglig og som er planlagt innenfor helsevesenet i kommunal- og i sykehussektoren om koronaviruset får strammere tak i befolkninga. Deres innsats er betryggende i en urolig tid.

La oss håpe at de omfattende smittetiltakene får en positiv effekt. Det man frykter er en bølge av syke personer som trenger samtidig intensiv sykehusbehandling. Da kan situasjon fort bli den samme som i Italia hvor ikke alle syke får hjelp og dødstallene stiger.

Det kan vi alle bidra til å forhindre med kloke avveininger om hvordan vi ter oss.

Belastninga er allerede stor for helsepersonell. Flere sykehus behandler pasienter som er smittet av korona. Vanlige sykdommer tar heller ikke ferie. Å vente på hva som kan skje, kan være en psykisk belastning, som takles forskjellig. Det er menneskelig.

Belastninga forsterkes når helsepersonell må gå i karantene. Mange er sårbare, spesielt små kommuner med lav bemanning. Det er lett å forstå hvorfor Leka har isolert seg.

Det er betryggende og imponerende at tidligere helsepersonell har meldt seg til tjeneste. Bare i Nærøysund og Namsos har rundt 200 helsearbeidere fra leger, vernepleiere til sykepleiere svart positivt til at de kan trø til. Ved de sju sykehusene i Midt-Norge er tallet over 1000.

Det er ikke annet enn overveldende, også når en tenker på at ungdom og frivillige stiller seg til disposisjon. Det er en egenverdi vi skal bygge videre på når denne krisen er over. Verdien av fellesskapet og omtanken for hverandre.