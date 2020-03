Vi må tenke helhet og vise ansvarlighet, Jannicke Reymert!

Meninger

Denne gang hevder hun at en utvidelse vil være en skamplett ikke bare for NTE, men for alle som ikke stoppet vindkraftprosjektet. Hun anmoder NTEs eiere om å stoppe planene. Vi har respekt for folkeaksjonens rolle og for våre eiere. Derfor skal vi ikke kommentere Reymerts krav til våre eiere, 19 kommuner i gamle Nord-Trøndelag.

Åpent brev til 17 ordførere, som eiere av NTE: En skamplett ikke bare for NTE, men alle som ikke stoppet vindkraftprosjektet Vi er kjent med at NTE har konsesjon på å utvide vindkraftverket på Vikna, Vikna II. Med dette brevet utfordrer vi eierne av NTE til å bruke sin eiermakt til å stoppe bygginga av dette vindkraftverket.

Det vi derimot må kommentere, er bildet folkeaksjonen forsøker å skape av utredningene og grunnlaget planene bygger på. «Alle skjønner at 20 år gammel kunnskap er utdatert», skriver hun. Det er vi i NTE helt enig i, derfor har utredningene blitt supplert og oppdatert flere ganger, senest i 2012. I 2015 ble oppdaterte planer godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter at både Vikna kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som høringsparter var positive. NVE ga i 2018 NTE en forlenget frist for utbygging av parken. Dette ville ikke NVE gjort om de mente at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget var utdatert.

En eventuell beslutning om utbygging vil bli tatt i årsskiftet 2021-2022. Vi går nå inn i en fase hvor det skal det gjennomføres ytterligere oppdateringer av konsekvensutredningene. Vi skal bl.a. utarbeide en Miljø, Transport og Anleggsplan / detaljplan. Denne er gjenstand for høring og skal godkjennes av myndighetene.

Her er det NVE som stiller krav til hva som skal belyses. I tillegg blir det gjennomført en konsekvensutredning knyttet til støyforurensing, skyggekasting og iskasting. Vi vil også gjennomføre en prosess hvor vi involverer direkte de som vil bli berørt av en eventuell utbygging.

Det er likevel slik at all produksjon av fornybar energi medfører naturinngrep. Men vi må balansere fordeler og ulemper og velge de prosjektene som har minst mulig negativ påvirkning på natur og miljø. Jannicke Reymert lister opp en rekke forhold som må tas med i vurderingene for en utvidelse av vindparken på Ytre Vikna. En slik avveining har myndighetene gjort før vi har fått lov til å bygge noen av våre anlegg i vår 100-årige historie.

Det være seg i Namsen, Meråker, Nordland eller andre steder. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har etter å ha vurdert alle uttalelser, fordeler, ulemper og kvaliteten på Ytre Vikna-prosjektet gitt grønt lys for utbygging. Denne gangen var altså konklusjonen at prosjektet var bra og samfunnsnytten god. For mange andre både vann- og vindkraftprosjekter vendes tommelen ned fordi ulempene, som inngrep i naturen, er for store og fordelene, som økt produksjon av fornybar energi, for små.

Så vil jeg kommentere Reymerts påstand om at «Folk ikke ønsker vindkraft på land». Et analysefirma stilte dette spørsmålet til befolkningen i Nærøysund i midten av februar. Etter lang tids negativ fokus på vindkraft i Trøndelag, er det oppsiktsvekkende at flertallet av innbyggerne i kommunen faktisk er positive til en utvidelse av Ytre Vikna vindpark. Men svaret overrasket ikke oss i NTE. Vi har arbeidet med vindkraft i gamle Vikna og Nærøy kommuner i 30 år, og vi har i denne tiden opplevd et godt samarbeid og stor oppslutning om satsingene.

Til slutt mener jeg det er riktig å utfordre Jannicke Reymert til å fortelle oss hva som er hennes alternativ? Å fortsette som før, med om lag 50 rpsent fossil energibruk her i landet, har helt uakseptable konsekvenser. Vi mener at begrunnelsen for utbyggingen er krystallklar. Vi må møte klimakrisen! Vi må satse på elektrifisering, energieffektivisering, skogplanting og andre tiltak som reduserer klimagassutslippene.

Det krever opprusting av vannkraftverkverk, utvikling av nullutslippsboliger og solenergi, satsing på hydrogenproduksjon m.m. Men det er ikke nok, hele samfunnet må omstilles. Og for å lykkes trenger vi også en klok utbygging av gode vindkraftprosjekter! Vi må tenke helhet, og vi må ta ansvar!