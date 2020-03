Meninger

I krisesituasjoner er [hode – hjerte – hender] en god huskeregel. Bruk hodet, lytt og etterlev rådene som kommer fra myndighetene, fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Bruk hjertet, og ta hensyn til menneskene rundt deg. Og bruk hendene: vask og desinfiser, vær forsiktig med hva du tar på, og hvor og når du tar deg til ansiktet.

Som helsepolitiske talspersoner for regjeringspartiene får vi mange henvendelser fra bekymrede innbyggere. Mange har spørsmål om rådene de får; om de er riktige, om hvorfor andre land opptrer annerledes og så videre. Mange er forståelig nok bekymret. Vårt klare råd er å følge rådene og tiltakene fra myndighetene.

De tiltakene som iverksettes i Helse-Norge er det bred enighet om. Selv om det er tidlig, så ser vi at de virker. Norge er et av landene i verden som tester desidert flest. Vi tester stadig flere, men må bruke testkapasiteten der det er helt nødvendig, ikke minst fordi testing må gjøres av en hardt presset helsetjeneste. Det viser med all sannsynlighet at smittetiltakene og hygienetiltakene fungerer. Det er også viktig at folk overholder karantenereglene, at man holder seg hjemme og for eksempel ikke reiser på hytta. Vi har et ansvar for å ikke påføre helsetjenesten unødvendige utfordringer, ved at helsetjenesten i små hyttekommuner med to tusen fastboende til daglig får ansvar for det tidobbelte. De aller fleste følger disse rådene, og det bidrar til å begrense smitten.

Vi er nemlig helt avhengige av dem som nå står ute i frontlinjen. Det er helsepersonellet vårt. De har vi faktisk ikke råd til å sette i spill. Derfor har helsemyndighetene prioritert helsepersonell og sårbare grupper for testing. De som jobber i helsetjenesten må prioritere det aller viktigste og de aller sykeste først. Derfor må vi andre noen ganger vente. Det er også en del av dugnaden. Regjeringen jobber med å sikre tilgang til nødvendige legemidler og smittevernutstyr, og norsk næringsliv er med på den dugnaden. Akevittprodusenten Arcus forsyner nå norske sykehus med håndsprit.

Vi står i en helt unik situasjon. Viruset og konsekvensene er nye, og det er også tiltakene vi setter i verk. Tonen i den offentlige samtalen kan bli sint og skarp mot dem man mener gjør feil eller dumme ting. Det er naturlig at bekymring og frykt gjør oss sintere og skapere i kantene. Derfor ønsker vi å komme med en oppfordring: Denne tiden er tøff nok som den er. La oss derfor være rause og runde i kantene. Bruk oss, som de ombudsmennene vi er, politikerne på Stortinget og i kommunene og fylkene skal ta deres bekymringer og innspill på alvor.

Til slutt: Følg rådene og tiltakene fra myndighetene. Ta vare på hverandre. Send en tanke til alle dem der ute i landet som nå jobber på spreng for at dette skal gå bra.