Reiselivsnæringen er i krise

Meninger





For en surrealistisk situasjon vi nå står ovenfor, i siste ukene har man sett på en dramatisk utvikling av uendelige med kanselleringer og ombookinger av hotellovernattinger i hotell markedet. Jeg selv er Management trainee i et av Norges største hotell og eiendomskonsern Olav Thon Gruppen. Over natten så står man med permitteringsvarsel fordi gjestene har forlatt det vi lever for. Jeg er usikker for min fremtid, å det har jeg aldri vært før!

Vi står ovenfor et vendepunkt som vi ikke helt sikker vet hvor ender, en nasjon er blitt permitterte fra den trygge hverdagen i et voksende reiselivsmarked. Fra det pulserende hotell-lobbyen til nå tomme lokaler langs det langstrakte landet Norge.

For mange så er dette uvirkelige nesten som en dårlig scene satt film som går utrolig sakte.

Reiselivsnæringen har aldri vært i nærheten av en krise som er så omfattende og ekstrem som denne.

Jeg er 30 år og må si selv at jeg ble tatt på sengen, når jeg satt på studiebenken i Stavanger og lærte om hotellbransjen så snakket vi om finanskrisen, vi hadde lange diskusjoner om olje næringen som påvirket hotellnæringen i regionen Rogaland i 2014 under oljekrisen. Men vi så aldri for oss et senario slikt som dette. Covid-19 har over ”natten” tømt så og si alt som heter reiselivsnæring i nasjonen Norge.

Prognoser og tall for 2020 så ut til at reiselivsnæringen skulle få et nytt opptur, med flere turister, og mye trafikk rundt i regionene.

Bransjen er i krise, arbeidsplasser står på spill og vi vet ikke helt når dette er over.

NHO Reiseliv skulle ha sin egen reiselivskonferanse mai 2020 ”Reiselivets neste trekk. Årets viktigste samling for reiselivsnæringen og den trenges mer en før.