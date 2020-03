Et liv på en meters avstand

Meninger





Hva betyr det å ha en arbeidsplass å gå til? Det tilbyr ikke bare en datamaskin, en kaffeautomat og kollegaer. Eller at det er tid for å spise lunsj, ei tid for å jobbe og ei tid for å ta pause. Det betyr økonomisk trygghet, en jobb og gå til og hjemme med familie og komme til. Det er slik alle ønsker at hverdagen vår skal være.

Nå er alt snudd på hode, nå sitter en hel verden og en hel nasjon og følger med dette viruset som hopper fra den ene til den andre, mens det sprer seg også utover hele vårt land. De fleste av oss er blitt jaget inn i våre hjem, ned fra våre hytter med jobbens laptope og mobiler under armen sammen med husets barn og ungdommer som skulle ha vert i barnehagen eller på skolen

Denne usynlige fienden som for få dager siden dukket opp i landet vårt har ført til at familieliv og jobbliv har smeltet sammen. Viruset har full forakt for arbeidsplasser, oljefond og helsevesen. Ja det har også ført til at landets politikere har blitt så enige at det er ingen som lengere tør å nevne ordene sosialist eller kapitalist. Alle er enige om at de er blitt enige.

Media vil at vi skal være splittede i troen på hvem som har rett, og hvem som tar feil om dette viruset. De sår tvil om at våre helsemyndigheter gir oss de rette rådene de mener er riktige for oss.

Jeg skjønner at vi alle ønsker å leve, at vi ønsker å ha mat på bordet, at vi ønsker bevegelsesfrihet og få være på hytta. Det forteller oss at når det handler om å overleve, er vi villige til å gjøre alt vi kan for å sikre vår egen sikkerhet.

Jeg håper vi i dag klarer å se hvor like og nære vi er folk på andre siden av kloden. At vi klarer å se at det som skjer andre, fort kan skje oss. At vi klarer å legge fra oss egoets briller og forstå hvorfor andre i desperasjon gjør det som står i sin makt for å overleve.

Korona og katastrofer spør ikke om du er rik eller fattig, om du jobber på børs eller i butikk, om du har grønne tall på konto eller røde tall på kredittkortet.

Når det handler om vårt eget liv, kan vi krangle over doruller til sinnet og svetten tar oss.





Vh

Terje Kilen