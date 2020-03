Synsere, spåkoner og eksentriske professorer mener i både i hytt og pine. Helst i pine.

Meninger

Jeg frykter konsekvensene av Korona-Sars-Covid 19 og to felles nevnere: Det er økonomi og psyken blant oss.

Det finnes synspunkter for det meste. Ser at TV-pastor Hanvold formidler at Korona er oppdiktet av ondsinnede mennesker. Iran er overbevist om at USA har konstruert viruset for å ta livet av Iranere. Det er gode vilkår både for eksentrikere og konspirasjonsteoretikere nå for tiden. Mange av dem har åpenbart tid til å spekulere på om ikke myndighetene vil oss bare vondt og det som verre er.

Det er som med klimakrisen. Da får både synsere, spåkoner og eksentriske professorer til å mene både i hytt og pine. Helst i pine.

Denne aldrene farmasøyten sier som en del andre at prisen for å beskytte oss mot viruset er for høy. Det betyr at han vil la tusenvis av bestemødre og en haug av yngre mennesker, inklusive barn, betale prisen med sin død.

Han mener åpenbart at tusenvis av hjertesyke, lungesyke, astmatikere og folk med diabetes i alle aldre fra 0 til 100 år vil vandre heden slik at verden kan fortsette som før, som om ingenting har skjedd.

Mens 124 land, med parlamenter, regjeringer og fagmyndigheter har innført strenge regler for sine samfunn, sitter det en farmasøyt i Bergen og gråter sine tårer fordi folk ikke kommer seg på konserter. Slikt er jo til å dø av!

De opprinnelige karantenetiltakene varer frem til torsdag. Mandag sa helseminister Bent Høie at det vil komme nye tiltak, tidsplaner og eventuelle endringer i tiltakene.

– Nå er vi i en situasjon der vi satte inn veldig strenge tiltak 12. mars. Vi vet av det er for tidlig å se effekten av dem nå, for det går gjerne opp mot 14 dager før en blir så syk at en må på sykehus, sier han til TV 2.

Derfor er det behov for mer tid for å se effekten av tiltakene, sier helseministeren.

– Dermed er det også vanskelig å si nå, når toppen kommer, men det kommer også vurderinger av det senere i dag, sier han til TV 2 tirsdag morgen.

Hvor lenge dagens tiltak, som blant annet innebærer stengte skoler og barnehager i hele landet, vil vare, vil ikke Høie si noe nærmere om.

– Som jeg har sagt hele veien, er det slik at folk må være forberedt på strenge tiltak – også etter 26. mars. Men det kommer vi altså tilbake til i dag, konstaterer han.