Meninger

Vi klapper for helsearbeidere, renholdere og transportarbeidere. Bilbransjen i Namdalen heier på alle som bidrar.

Nå må alle bidra til at de delene av samfunnet som kan gå rundt går rundt. Det betyr at du må åpne lommeboka hvis du kan der det er trygt. Vi trenger ikke flere arbeidsløse enn nødvendig. Det er mange bransjer der smitterisikoen er lav. Nå er det tid for en dugnad til.

En bilmekaniker kan reparere bilen din helt kontaktfritt. Alt kan gjøres med lavere smitterisiko enn det er å gå tur. Vi desinfiserer alle kontaktpunkter i bilen både før og etter, bruker ratt- og setetrekk og selvsagt hansker. Trenger du ny bil er praksisen akkurat lik. Dette kan du gjøre helt trygt. Jeg er sikker på at både snekkere, rørleggere og mange andre også kan tilby trygge tjenester. Bruk dem. Det handler om arbeidsplasser.

Dugnaden frem til nå har handlet om å redusere smitten. Den dugnaden fortsetter, men nå må vi ha en dugnad til. Vi må redde alle arbeidsplasser som reddes kan her i Namdalen.

I media snakkes det om en tapt generasjon og de høyeste arbeidsledighetstallene siden krigen. Det må vi unngå. Skal bilbransjen unngå å si opp dyktige medarbeidere så må vi ha kunder. Vi trenger at alle våre lojale og gode kunder gjør som de alltid har gjort. At de tar service, får gjort reparasjoner og tar EU-kontroll. At de bytter bil som de har tenkt.

Helse kommer først. Arbeidsplasser kommer som nummer to. Følg alle råd som myndighetene kommer med. Kjøp det du trenger og bruk de tjenestene du kan.

Blir du med på en dugnad for å redde arbeidsplasser? Snekkeren, rørleggeren, jernvareansatte, bilmekanikeren og mange andre trenger din hjelp! Du hjelper ved å fortsette å være kunde.

Jeg er med på dugnaden. Håper du er det og. La oss sammen redde arbeidsplasser i Namdalen.