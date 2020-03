Antagelig vil Frp nå lete etter en ny «mulla»

Meninger

Å uttale seg om forhold som berører innvandring er risikosport. Da blir en forsøkt plassert i bås sammen med debattanter med ytterliggående standpunkter. Før jeg skriver videre vil jeg derfor plassere meg selv i den politiske debatten. Jeg er i alt vesentlig enig med Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet i innvandringspolitikken. Jeg har heller ikke så mye å utsette på FRP s innvandringspolitikk i regjering.

Det jeg reagerer på er når jeg ser representanter for Frp i media med retorikk og kroppsspråk uttrykker begeistring og engasjement preget av glede så snart et plaget menneske med flyktningstatus nektes innreise til Norge.

Selvsagt kan ikke Norge hjelpe mange flere forfulgte fra lidelsene i flyktningleirene og terrorveldet i mange land. Men vi kan i det minste vise ved kroppsspråk og retorikk at vi er utstyrt med empati og holdninger som er preget av at vi lever i en rettsstat bygget på kristne verdier. Av samme grunn mener jeg også at fra det øyeblikk et menneske utenfra har satt sine ben på norsk jord, så skal det mennesket behandles med respekt i henhold til lover som gjelder i Norge. Velger vi som nasjon å fravike det prinsippet, er veien kort til at vi ikke har et rettsvesen i landet vårt som vi helt kan stole på.

Jeg har hatt mitt virke i grunnskolen. Mobbing var vel det feltet som slet mest og som var mest utfordrende. Mange ganger lurte jeg på hvordan barn opplevde at vi i skolen hadde fokus medmenneskelighet, nestekjærlighet, empati og respekt for lov og orden, hvis barna utenfor skolen møtte miljøer med nedlatende holdninger rettet mot andre fordi de er annerledes eller ikke er barn av norske borgere?

Så til feiringen av at mulla Krekar er sendt til Italia. Det er vel ikke overraskende med slik feiring i Fr. Spontane reaksjoner kjennetegner partiet. Vi husker vel alle seiersropet til Siv Jensen under FrPs valgvake høsten 2013: Morna Jens !!.

Men det en kunne vente var at de som feiret sendte et kakestykke også til Krekar. For det er vel ingen annen enkeltperson i landet som har sanket så mange stemmere til FrP som nettopp mulla Krekar. Gang på gang de siste 17 årene har FrP omtalt Krekarsaken på en måte som har begeistret mange velgere, og som har stemt FrP i håp om at partiet kunne sørge for at mannen forsvant.

Antakelig vil Frp nå lete etter en ny «mulla.» Vi har striden om den enslige terrormistenkte mora med 2 barn som fikk komme til Norge, men det blir vel i spinkleste laget å framstille henne som en trussel mot rikets sikkerhet.