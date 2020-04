Nå er det lurt å legge studieplaner for høsten

Meninger

Koronaviruset har snudd Norge på hodet i løpet av få uker. Viruset – og tiltakene for å forhindre spredningen av det – har rammet på måter de fleste av oss ikke kunne forestille oss, og tiltakene har konsekvenser for hele befolkningen.

Én av konsekvensene mange nå kjenner på kroppen, er at mange bedrifter har måttet stenge ned sin virksomhet, enten fordi det ikke er økonomisk grunnlag for videre drift eller for å forebygge spredning av virussmitte. Mange av de ansatte i disse bedriftene har blitt permittert eller arbeidsledig, og i skrivende stund er dette antallet oppe i svimlende 300.000 mennesker bare i Norge.

Selv om regjeringen har bidratt med store økonomiske tiltakspakker, for at så mange bedrifter som mulig skal klare seg gjennom denne vanskelige perioden, er det usikkert om alle disse arbeidsplassene finnes om noen måneder. Det er nok slik at vi må forvente at deler av samfunnet vårt går på lavgir i en lang periode framover, og at mange dessverre ikke vil ha en arbeidsplass å gå til i høst.

Krisen vi nå står i fordrer at mange er nødt til å tenke helt nytt for å komme seg i arbeid igjen. For noen kan løsningen være å ta høyere utdanning. Trives du i det yrket du har i dag og ser en fremtid der, kan faglig påfyll gjøre det lettere å komme inn i yrket igjen. Hvis du har behov for eller ønske om å skifte yrke, så er det rett tid for å ta en ny utdanning.

Studier gir deg fagkompetanse og formell kompetanse, noe som er inngangskravet i mange stillinger. Ifølge World Economic Forum ser næringslivet etter folk som, i tillegg til fagkompetanse, også har evne til å løse komplekse problemstillinger, kritisk tenkning og som er kreative. Nettopp dette er evner som utvikles i et utdanningsløp. I tillegg er det slik at mennesker med høyere utdanning lettere får seg jobb, har høyere lønn og lever lengre enn de som ikke tar høyere utdanning.

Når fremtiden virker usikker, er det en god strategi å ta en høyere utdanning eller å få faglig påfyll. Søk på en studieplass! Det kan være inngangsporten til en spennende framtid, både som student og for et interessant og godt yrkesliv.

Nord universitet har studieprogram som gjør det mulig å bli en av samfunnets hverdagshelter, som bidrar til å utvikle samfunnet og øke velferden. Hos oss kan du for eksempel bli sykepleier, økonom, biolog, lærer, sosionom eller gründer, og du kan velge mellom flere doktorgradsutdanninger. Vi har også mange kortere utdanninger og et godt utvalg av videreutdanninger.

Nord universitet er et ungt og dynamisk universitet. Som student hos oss vil du få utvikle deg på mange arenaer, både på universitet og sammen med våre samarbeidspartnere. Studentundersøkelser viser at vi scorer godt på vurderingen av relevans i studiene, og ferdige kandidater fra oss har i stor grad fått seg jobb etter endt utdanning. Sammen med studentsamskipnaden Studentinord har universitetet god tilgang på studentboliger og mange gode velferdsordninger, som blant annet barnehageplass for studentenes barn.

Søknadsfristen for opptak til høyere utdanning høsten 2020 er allerede 15. april. Jeg vil oppfordre både deg som har vært i arbeidslivet og nå er usikker på framtiden, og deg som kommer rett fra videregående utdanning, om å sjekke ut om høyere utdanning kan være noe for deg. Gå gjerne inn på våre nettsider, www.nord.no, for å se om vi har et studietilbud som passer for deg.

Du er hjertelig velkommen som student ved Nord universitet!