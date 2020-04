Meninger

Ikke for at jeg nødvendigvis ringte, men for at det er så mange rundt sykehuset som stiller opp. Fra før av vet vi at namdalingene alltid har slått ring rundt sykehuset sitt. Foruten namdalingene selv, er det som rommes i den brune murkolossen det vi viktigste vi har i Namdalen.

Covid-19 er en katastrofe i en rekke land. Bildene og beskrivelsene fra New York, Madrid og Nord-Italia er som en skrekkfilm. Det er så grusomt at jeg ikke klarer å tenke på det for lenge i slengen. Hos oss i Norge er det en varslet katastrofe, som ennå ikke har slått ut i full kraft selv om det er mange familier som gråter over sine kjære.

Vi har flere tilfeller av koronasmittede i Namdalen, men ingen har per i dag havnet på sykehuset i Namsos.

Godt er det. Skjer det, står helsepersonellet klar til å redde liv. Hvis de verste prognosene slår til, kan sykehuset i Namsos blir fylt opp av syke mennesker i mai. Det er jo lenge til, er det første som slår meg.

La oss håpe at prognosen ikke slår til, men det er betryggende å vite at sykehusledelsen tar høyde for at det kan bli en realitet.

Karlsen forteller, om livet på innsida, og utsida av sykehuset.

Sier den tidligere sjefredaktøren i NA. Han liker historier og så forteller han om det de færreste vet. Om alle hjertene som banker for nabo’n.

Til sykehuset har bønder i Namdalen henvendt seg, som vil gi bort sine åndedrettsmasker. Det samme har flere innenfor byggebransjen gjort. Bygningsarbeiderne som vil ofre helsa si ved å gi bort ansiktsmasker til de som har viktigere oppgaver.

Den grafiske bedriften Fagtrykk i Namsos tilbød seg å produsere ansiktsbeskyttelse/visir med sin 3D printer.

I tillegg har vi alle tidligere helsearbeidere som har meldt seg til tjeneste ved sykehusene og i kommunene. Rød- og svartrussen i Nærøysund var tidlig ut meldte seg til tjeneste. For fellesskapet.

I ditt nærområde er det sikkert noen som bidrar. For å lette på trykket.

Som drar på butikken for andre, og i handleposen kan det ligge en bukett tulipaner, som ikke sto på handlelista.

Noen kaller det dugnad, men jeg synes at lagånden er et bedre bilde på alt det gode vi gjør om dagen.

Det er mange som får ufortjent oppmerksomhet om dagen. Spesielt de som føler at verden raser sammen om de ikke får møte en ny dag i hytta.

Av dem som sokner til Sykehuset Namsos er det ikke mindre enn 3.200 vanlige sykehuspasienter som har havnet i helsekø på grunn av omfattende tiltak mot koronasmitte. Hvem er det mest synd på?

De som ikke får parkere bobilen ved hytta?

Tidligere rektor og pensjonerte NRK-journalist Jan Lysø skrev et meget godt leserinnlegg i NA om hvordan det er å vente når krisene først rammer. Selv hadde han vært bundet til sykesenga på årsvis som barn, og han opplevde uhyggen knyttet til 2. verdenskrig.

Hans enkle budskap var at «Det går over», men 82-åringen skrev så mye mer som er verdt å ta med oss videre. Blant annet dette:

«Kanskje blir vi mer takknemlige for det vi har, og kanskje får vi mer omsorg for hverandre.»

Det var kanskje i disse banene Kronprins Haakon tenkte da han ringte tre renholdere. Han takket dem for den viktig jobben de utfører for å holde samfunnet i gang.

Kronprinsen fører an i det å styrke lagånden, men vi er ikke så verst vi andre heller som holder avstand, vasker oss og holder humøret oppe.

Når dette er over, vil lagånden bli satt på nye prøver. Da vil fagbevegelsens parole «Arbeid for alle» mer enn noen gang bli noe vi alle må samles om.

Inntil da, støtter jeg meg til ordene fra Jan. Ja, for dette kom som et sjokk på oss, men det vil gå over.

Ring en venn du også! Du er ikke alene om å ønske å få tilbake livet vi hadde.

Akkurat nå snør det ute. Det plinger i mobilen. Et bilde. Fra en park i Oslo hvor blomstene er i ferd med å vise seg i all sin fargeprakt.

Noe, er altså som det pleier å være. Helsikes været.