Ingen barn fortjener dette

Meninger

Elendige sanitærforhold, lange matkøer, nærmest ingen helsetilbud, og en mangel på såpe og vann, venter flyktningene når de ankommer øya, nærmere bestemt flyktningleiren Moria. Leiren hvor de heldigste menneskene bor i stappfulle telt, mens resten sover på pappmadrasser på plastsøppel. Samtidig i Norge er det dopapirhamstring og hyttehysteri. Hadde det vært våre barn som satt i Moria, ville hytta blitt glemt.

Flyktningeleiren i Moria er beregnet til å huse 2500 mennesker. Nå er leiren overfylt med over 22 000 mennesker, 7500 av disse er barn. Det er 167 mennesker per toalett, 242 per dusj. Køer på over fire timer for å få servert mat, og en ventetid som kan strekke seg over flere dager for å ta en dusj. Siden 23. mars har leieren vært stengt av fra resten av Hellas i håp om å hindre spredning av COVID-19. Treffer pandemien leieren, vil mest sannsynlig flere tusen dø. Er det greit vi snur dem ryggen til?



Barna i flyktningleiren frykter for egne liv, og har ingen mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Dette er barn som har mistet håpet for fremtiden, barn som har mistet lysten til å leve. Hva om det var snakk om norske barn? Like uskyldige, og som kun ønsker et trygt liv. Hva om det var våre barn som opplevde noe så umenneskelig? De er redde, triste, sultne, skitne og har mistet håpet. Barn er barn, uavhengig av nasjonalitet og etnisitet. Ingen fortjener å oppleve det barna i Moria nå opplever.

Midt i en verdensomspennende krise, er vi i Norge blant de heldige. Her har vi alle grunnleggende behov dekket. Mens vi sitter her hjemme og irriterer oss over hytteforbudet, er det 7500 barn i Moria som ikke vet når de får sitt neste måltid. Nå handler det om å utvide horisonten, og tørre å si at ting er mulig. Vi, som har trukket det lengste strået i denne situasjonen, må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Ingenting er umulig, så lenge vi har motet og viljestyrken til å gjennomføre.

AUF kjemper kampen for de som ikke kan gjøre det selv, og nå står vi opp for de 7500 hjelpeløse barna i nød. Dette er en tid for å heve blikkene og ta vare på de rundt oss, ikke bare i Norge. Vi er nødt til å vise vår solidaritet ved å ta imot 3500 kvoteflyktninger fra Moria. Å ta imot disse flyktningene er det eneste humane vi kan gjøre, det eneste rette. Norge kan ikke svikte nå.