Vi må hjelpe dyra selv om vi sliter med korona

Vi har adoptert ut hele 32 dyr i 2020. Tre til skal reise før påske. Vi har tatt imot 19 katter. Dette er rekord på denne tiden av året.

Samtidig med dette er vi igang med å bygge et Hjelpesenter for dyr på Steinkjer. Vi har hatt mange dugnader og er godt i gang med det innvendige arbeidet. Vi håper å blir ferdige før høsten.

Vi må fortsette driften og hjelpe dyrene til tross for korona og den vanskelige tiden vi er inne i. Vi tar våre forhåndsregler og har minimal med kontakt ved mottak og overleveringer av dyr. Alt vi kan gjøre pr epost og telefon ordner i forkant.

Vi oppfordrer alle til å gi et dyr som trenger det en ny mulighet. Ikke ta imot gratis kattunger, et minimum må være at de har fått ormekurer og er vaksinerte før dere overtar. De bør også ID-merkes. Da vil de ikke være gratis. ID-merk og kastrer katten før den slippes ut. De har ikke utviklet stedsans før de er rundt 10 måneder. Om din katt får kattunger så kastrer katten din og ikke slipp den ut før det er gjort. Finn nye hjem som betaler for det det koster å gi de ormekurer og vaksiner. Id-merk ungene for å gi de rettsvern og en identitet. Og husk at for hver kattunge du produserer tar du plassen til en annen som er født eierløs og hjemløs og håper på å få en egen familie.

Til dere som har fryktelig lyst til å ha kattunger - kastrer egen katt og tilby heller å være midlertidig hjem. Gjør en innsats for dyrevelferden.

Takk til alle dere som gir dyr en ny sjanse til et godt liv. Uten dere kan vi ikke hjelpe. Vi har nå fått mange nye grastrotgivere men har plass til flere. Følg oss gjerne på facebook eller vår hjemmeside dnnt.no

Vi ønsker alle en fin og dyrevennlig påske.