Meninger

Skoler og barnehager stenges, alle arrangerte treninger og arrangement avlyses, og alle må vaske hendene og holde minst en meter avstand.

Likevel er det ungdommer som rett og slett «driter» i årsaken bak dette, som er å hindre smittespredning av det nye koronaviruset, fordi de «bryr seg» om vennene og kjærestene sine, fordi vi er i «uoffisiell karantene» så det er «ikke viktig», og fordi vi ikke er i risikogruppa.

Men la meg fortelle dere, at hvis dere egentlig brydde dere- så hadde dere ikke dratt ut på byen og møtt vennene deres. Fordi da hadde dere vært hjemme, og ikke satt andre mennesker i fare for viruset. Da berger vi mange liv, og hindrer spredning så mange flere ganger enn hvis vi fortsetter slik som vi gjør nå- fordi vi er aldri sikre om vi har fått viruset etter å ha vært med venner som kanskje har vært med smittede.

Så, kjære ungdommer, la oss stå som et fellesskap i kampen mot viruset, og ikke dele oss i to. Det er en selvfølge at det er vanskelig fordi vi kan ikke leve de samme livene som vi hadde før, men dette er ikke permanent. Før vi vet ordet av det, så er koronaviruset historie, og noe vi alltid kan bære på, er at vi bidro til å berge liv for de som er i risikogruppa.

La oss være unge helter for alle, i lag.