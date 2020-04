«Trist utvikling på Leka? Leka er en fantastisk plass å bo og en unik og trygg plass å vokse opp»

Meninger

Nok en gang blir det skrevet negativt om Leka. Nok en gang blir det skrevet om varslersaken.

Jeg har bodd på Leka i snart 13 år og har IKKE det inntrykke av Leka som har blitt framstilt i Ytringen, i andre aviser og i sosiale media i det siste. Leka er en fantastisk plass å bo og en unik og trygg plass å vokse opp. Vi har det vi trenger her i kommunen; ny barnehage, barne- og ungdomsskole, sykehjem, helsestasjon, ambulansestasjon og ikke minst lege tilgjengelig 24/7.

Leka samfunnet har en sterk dugnadsånd, som vi også ser i disse koronatider!

Vi har et idrettslag med et stort aktivitetsspekter som drives på dugnad. Blant annet fotball, svømming, all-idrett, småbarns-trim, trimposter, trimapp, kajakk klubb, padleløyper, treningsstudio (2T), skiløyper m/lys, eldretrim m.m. Idrettslaget arrangerer også knøtteturnering hvert år i juni. I år har Idrettslaget 100 års jubileum og det er satt sammen en komite som skal jobbe for å gjøre stas på idrettslaget og våre mange ildsjeler opp igjennom tiden. Dette også på dugnad!

De siste 2-3 årene har flere barn kommet til verden, og flere barnefamilier har flyttet hit. Da den nye barnehagen ble bygd var det ingen som trodde at det kom til å bli fullt på småbarnsavdelingen, men til høsten blir det fullt og det ser ut som at barnehagen må ansette flere. Dette kan kun anses som positivt og gjenspeiler optimismen blant den nye foreldregenerasjon på Leka.

Vi har ei oppdrettsnæring i god vekst, som bidrar med mange viktige arbeidsplasser på Leka. De har i senere år ansatt flere unge arbeidstakere. Dette er veldig positivt for kommunen vår på flere måter.

De siste årene er det flere unge bønder som har tatt over gårder i kommunen. Dette kan også anses som veldig positivt for framtiden!

Vi er også så heldige at vi får fiber i store deler av kommunen og forhåpentligvis i hele kommunen etter hvert.

På Leka engasjerer vi oss på godt og vondt.

Vi er et lite samfunn hvor det blir veldig synlig og sårbart når vi er uenige, men til syvende og sist tror jeg ALLE i Leka kommune vil det beste for kommunen vår!

Leka samfunnet er IKKE en gjeng med sytepaver! Men vi står dessverre midt i en varslersak som ikke er noe heldig for verken varslere, de det er varslet mot og heller ikke for samfunnet vårt.

La både varslere og de det er varslet mot få fred til saken er avklart! Vi må respektere at vi er uenige, og stå sammen uansett hvilket politisk parti vi hører til.

Vi må jobbe sammen og alle må gi og ta for at samfunnet vårt skal blomstre videre i framtiden.

Sammen står vi sterkere. Husk å ta vare på hverandre!

#altblirbra