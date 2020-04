Kan jeg bytte bolig nå midt i koronakrisen?

Meninger

Mange har kunnet bytte til en større bolig med egenkapital fra boligen man flytter fra. Hva skjer når vi nå har en begynnende krise i økonomien og vi ser at fremtidsutsiktene er dårligere enn vi er blitt vant med?

Vi har mange kunder som fortsatt er innom og ser etter mulighetene for å bytte bolig. Det mange lurer på er hvordan koronapandemien vil slå ut på sin egen økonomi. Vil man oppleve boligprisfall, vil jobben min permittere ansatte eller kanskje gå konkurs? Hvordan skal vi kunne bytte bolig nå?

Kundene våre kjøper og selger boliger nå midt under krisen, i Trøndelag har det allerede blitt kjøpt og solgt nesten 250 boliger siden regjeringen la inn de strengeste begrensningene på innbyggerne i Norge siden krigsårene 12. mars. Dette viser at man kan både kjøpe og selge bolig i disse tidene, også.

Hva bør du gjøre om du sitter med planer om å bytte bolig?

Start med en prat med banken din, her vil du få mange gode råd til hvordan du kan lykkes med et boligbytte selv i vanskeligere tider. Her vil dere gå gjennom dagens situasjon og hva man ønsker å kjøpe og til hvilken pris.

Samtidig er dette spesielle tider. Vi ønsker at kundene våre tar sine forholdsregler før man begynner en prosess. Hvor raskt vil man kunne selge boligen sin når man har kjøpt, bør man vurdere å selge sin egen bolig først for å unngå risikoen med å ha to boliger over lang tid? Man får to boliglån, to forsikringer, strøm på to boliger og to kommunale avgifter osv. Dette kan fort spise av det man sparer på å kjøpe i et marked uten mange konkurrenter. Derfor bør man ha en god oppspart buffer før man kjøper. Her anbefaler jeg at dere har oppspart minimum seks måneder med renter og kostnader for både ny og gammel bolig.

Du bør ha personforsikring som er høyere enn det man ender opp med når salget er gjennomført. Det skjer ting hele tiden, her er det viktig at man tar sine forholdsregler og tegner personforsikring i det budet på ny bolig er akseptert. Det er ved aksepttidspunkt man overtar det økonomiske ansvaret for at man gjennomfører kjøpet, ikke ved kontraktsinngåelse eller overtakelse som mange tror.

Ha salget av eksisterende bolig klart. Gjør avtale med megler før man har kjøpt ny bolig, sett en tidsplan som viser hva som skal skje når dere har kjøpt ny bolig så den blir lagt ut så raskt som mulig. Forsøk også å få en lang overtakelse på ny bolig så dere har så god tid som mulig til å gjennomføre salget.

Store deler av tiden etter finanskrisen har ting gått oppover, sånn har det vært med boligprisene også. Det har vært lav rente og mange som har hatt mulighet til å kjøpe seg ny bolig som har gjort at prisene har steget. Coronakrisen har ført til den laveste renten på mange år, dette gjør at det er gode muligheter for å låne penger billig for å kjøpe seg bolig, og som gjør at mange kan vurdere å kjøpe seg ny bolig.

Har du planer om å kjøpe ny bolig, ta kontakt med banken din, der får du gode råd, og nå er bankrådgiveren din enda mer tilgjengelig enn før via telefon eller nettmøter, så ta kontakt.

For det er det eneste som er sikkert, kriser vil komme, men det eneste som også er sikkert, er at det vil gå over, det er bare usikkert når dette skjer.

Lykke til med boligkjøp – selv i en spesiell tid!