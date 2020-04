Har du behov for hjelp, skal du få hjelp!

Meninger

Torsdag 12. mars startet den nasjonale dugnaden for å nedkjempe koronapandemien. Etter den tid har lite eller ingen ting vært normalt. Unntakstilstanden berører oss alle. Også vi som er pasienter og mottakere av helsetjenester.

Legekonsultasjonene har blitt digitale. Sykehusene reduserer aktiviteten for å rigge seg for mottak av koronasmittede. Pasientbehandling utsettes og det er innført streng besøkskontroll for inneliggende pasienter. Inngangene til sykehusene bevoktes av vektere.

Koronapandemien har medført tilstander vi aldri har opplevd tidligere. Det kan virke skremmende. Pasienter skal i minst mulig grad møte opp fysisk hos helsetjenesten. Dette må til for å hindre smitte og redusere risikoen for de mest utsatte pasientgruppene.

Oppe i alt det unormale hører vi også om nedgang i bruken av øyeblikkelig hjelp. Om pasienter som venter for lenge før de tar kontakt, og som er sykere enn normalt når de kommer til behandling. Vi hører om pasienter som ikke tar kontakt med fastlege, eller opprettholder avtaler. Dette er bekymringsfullt.

Skyldes nedgangen i henvendelser til helsevesenet en redsel for å uroe helsepersonell som er fullt opptatt med koronapasienter? Eller skyldes det en redsel for å selv bli smittet av helsepersonell?

Svaret kan kanskje være litt av begge deler. I likhet med sykehusledelsen er vi i Brukerutvalget opptatt av at innbyggerne ikke nøler med å kontakte fastlege, legevaktene eller sykehusene når behovet for helsehjelp dukker opp!

Det er viktig å huske at retten til forsvarlig helsehjelp, rett til informasjon og medvirkningsretten fortsatt er gjeldende. Har du behov for helsehjelp skal du få en individuell faglig vurdering. Dette gjelder så vel spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som fastleger og kommunale helsetjenester. Er det behov for hjelp, skal du få hjelp - også under koronakrisen. Vi opplever at helsetjenesten mener det samme.

Pasienter som avvises eller må vente - må få faglig og god begrunnelse for dette valget.

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag oppfordrer alle som har behov for helsehjelp, om det gjelder øyeblikkelig hjelp, eller andre konsultasjoner, til å ta kontakt med helsevesenet. Vi er trygg på at sykehusene, legevaktene, fastlegene og kommunene har nødvendig beredskap. Bruk den når du har behov. Ring legevaktene på 116 117 hvis du og dine trenger legehjelp, eller medisinsk nødtelefon 113 dersom det handler om akutt sykdom eller ulykker.

Brukerutvalget vil avslutningsvis takk alt helsepersonell på alle nivå, som hver for seg og sammen står opp for innbyggerne på en imponerende måte i krisetiden. På kort tid har helsetjenesten etablert gode og virkningsfulle smitteverntiltak, kapasitet knyttet til sengeplasser og intensivplasser er utvidet. Samhandlingen mellom sykehus, legevakt, fastleger og kommuner funger godt. Og ikke minst er det verdt å gi innbyggerne honnør for at vi sammen lytter til og respekterer nasjonale føringer, retningslinjer og råd. Fortsett med det.

Hold hodet kaldt, hjertet varmt og ta vare på hverandre!