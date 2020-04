Hvorfor blir noen reaksjoner i samfunnet i disse tider så heftige?

Meninger

Mest påfallende for min del er hyttediskusjonene eller det at man ikke følger tiltakene som myndighetene har satt i gang. Man tar ikke alvoret inn over seg. Noen holdt et «shut down party» mens andre ikke overholder karantenen og i stedet drar til kjøpesentrene fordi man kjeder seg.

Hvorfor blir det sånn?

Noe kan forklares ut fra et sosiologisk perspektiv: Selvbestemmelse og kontroll står såpass sentralt for oss nordmenn at dette blir i motsetning til det vi er vant til, men jeg tror ikke at det er hele sannheten.

Som individer, samfunn og verden er vi i en krise, og da skjer det en hel del med oss. Når vi opplever en krise, er det flere faser vi som menneske går gjennom, men dette gjelder også for et samfunn.

Den svenske psykiateren Johan Cullberg laget i 2003 en forståelsesmodell med fire faser man går gjennom etter en krise. Senere forskning viser at man ikke går lineært fra den ene fasen til den andre, men at man kan bevege seg fram og tilbake mellom de forskjellige fasene. Fasene omtales som sjokkfasen, reaksjonsfasen, reparasjons- og bearbeidingsfasen og nyorienteringsfasen.

Første reaksjon betegnes som sjokkfasen. Det typiske er at sjokkfasen varer i noen timer eller dager. Denne fasen kjennetegnes av indre kaos, sinne, panikk eller apati. Mange beskriver det som å stå på siden av seg selv og at man rammes av uvirkelighetsfølelse. I sjokkfasen kan man i panikk for eksempel dra på hytta, men man kan også se agitert, aggressiv eller veldig urimelig atferd hos mennesker i denne fasen. Unyansert utsagn/banning på Facebook som kommentar kan man plassere som uttrykk for den fasen.

I reaksjonsfasen kan man slite med uro, fortvilelse, sinne og engstelse. Forsvarsmekanismene kommer fram, slik som at man benekter at hendelsen har skjedd og unngår å forholde seg til den. Et eksempel på dette er når mennesker ikke forholder seg til tiltakene som myndighetene har satt i gang, eller når man i samtaler med hverandre kommer med utsagn som at dette er bare dumt, hysteri, eller at dette skjer ikke hos oss. Men også gjennomføringa av en «shut down-fest» kan ses i lys av benektelse.

Skyld og selvbebreidelse er ikke uvanlig og mange henfaller til grubling over hvordan hendelsen kunne ha vært unngått. Denne fasen kan vare fra cirka én til seks uker.

Til sist vil man gradvis akseptere det som skjedde. Dette er reparasjons- og bearbeidingsfasen. Forsvarsmekanismene som benektelse og unnvikelse avtar gradvis og man bruker ikke like mange krefter og tid på å gruble over det som skjedde.

Etter omtrent seks måneders tid starter nyorienteringsfasen. Da begynner man å orientere seg ut mot verden igjen, og selv om man alltid vil huske hendelsen som vond, er det ikke slik at man tenker på den hele tiden lengre. Mange opplever i etterkant av kriser å ha kommet styrket ut av hendelsen.

Det å tenke på kriser som å bestå av ulike faser er ikke det samme som at alle reagerer likt, eller går gjennom de ulike fasene i samme rekkefølge og tempo.

Koronakrisen rammet Kina for fire måneder siden, mens Norge ble rammet for mindre enn en måned siden. De fleste av oss har gjennomgått sjokkfasen, noen er i reaksjonsfasen og andre er i bearbeidingsfasen. Men vi kan også bevege oss tilbake til sjokkfasen, for eksempel når vi selv bli smittet eller noen i våre nære omgivelser blir det. Noen blir gående lenge i det samme reaksjonsmønsteret og kjenner på at de ikke kommer seg videre.

At man selv eller noen i familien har hatt følelsen av benektelse eller unngåelse er ikke uvanlig og derfor blir noen diskusjoner rundt korona preget av dette og det at det oppstår en del varierende emosjoner rundt temaene er ikke rart. Det kan være greit å forstå i hvilken fase du og dine familiemedlemmer er i og hjelpe hverandre til å takle fasen på best mulig måte, slik at man kan komme seg til bearbeidingsfasen til slutt.

Et første skritt kan være å våge å gå inn i det som er vanskelig og føles vondt, sette ord på det som familien eller dine nærmeste føler, og at man hører på hverandre uten at man går i diskusjon om hva man føler på.