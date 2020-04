Meninger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ønsker at sykehusene skal tilbake til normal drift igjen så fort det lar seg gjøre. Samtidig blir befolkninga oppfordret til å opptre like varsomt som tidligere for å unngå en ødeleggende smittespredning.

Signalene fra helseministeren harmonerer nok ikke med virkelighetsbildet som de ansette i Helse-Norge forholder seg til. For fortsatt er sykehusene pålagt å forholde seg en eskaleringsplan. Den er ressurskrevende og forslaget fra Høie har blitt møtt med skepsis fra flere hold.

Det er ikke vanskelig å forstå at Høie vil ha normal drift ved sykehusene igjen. Bare de siste ukene har 250.000 pasienter på landsbasis ikke fått gjennomført operasjoner og undersøkelser. Mange av dem lider, men samtidig må en ivareta sikkerheten til dem, og fortsatt er det slik at befolkninga får akuttbehandling.

Sykehusene landet over melder om at de ikke er godt nok rustet med smittevernutstyr. Dessverre gjelder det andre også. I påska måtte Sykehuset Namsos bistå flere kommuner i Namdalen med smittevernutstyr. Det viser med all tydelighet hvor sårbar helsesektoren er om koronaviruset øker i styrke. Sykepleierforbundet opplyser at deres medlemmer føler en utrygghet rundt mangelen på verneutstyr.

Et naturlig spørsmål å stille er hvordan sykehusene skal ivareta smittevernet. Er disse pasientene som ankommer smittefri? Sykehusene er bygd slik at folk sitter trangt på venteværelsene. En kan forlenge åpningstidene. Det kan likevel innebære praktiske problemer for langvegsfarende. Men i bunn handler det om å unngå at helsepersonell blir utsatt for smittefare.

Helseministeren burde vite at lokalsykehusene, eksempelvis i Levanger og Namsos, ikke er overfylt av leger og sykepleiere. Slitasjen kan bli unødvendig stor om en rekke koronapasienter må ha behandling på isolatrom på sykehusene. En koronapasient krever en sykepleier – døgnet rundt.

Gradvis må samfunnet åpnes opp igjen, men det må skje med kløkt og forståelse av at noen stolper i samfunnet må skjermes. Helsevesenet er en av dem. Helseministeren må lytte til fagfolk som er skeptisk til å gå tilbake til normal drift.