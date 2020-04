Når tidevannet stiger løftes alle båtene

Meninger

I krisetider er det lett å miste hodet. Når vi sitter i våre båter - store og små er det ikke til å unngå at vi blir våte på føttene i slike tider, det kan være noen hull store og små som må tettes. Det viktig at når tidevannet stiger så løftes alle båtene og at alle kjenner kursen.

Er det noe Norge og verden vil lære av korona-krisen så er det at vi i fremtiden må være bedre rustet mot alvorlige epidemier. Dette har avdekket mange svakheter i et ellers så velfungerende samfunn, ikke bare i Norge, men også i de fleste land. Under korona epidemien har vi vært vitne til en dragkamp mellom nasjonale og lokale myndigheter om adgangen til å fatte selvstendige vedtak som er tilpasset lokale forhold. Mange kommuner har en sårbar helsetjeneste og var i en annen fase av pandemien enn de nasjonale tiltakene er rettet mot. Nasjonale tiltak er ikke like treffsikre overalt, og noen lokale tiltak kan ha skutt over mål. Under kriser gjøres alt og pengene sitter løst, kan vi finne de beste løsninger fremover vil regnskapet ikke vise de samme store tallene som under denne krisen.

Distrikts-Norge har erfaring med at det kan være vanskelig å nå frem med sine behov overfor nasjonale myndigheter. Verdenen ser annerledes ut ifra hovedstaden enn fra distriktskommuner. Virkelighetsforståelsen er svært ulik om du bor i Finnmark eller i Oslo. Det er derfor nødvendig med god lokalkunnskap når en bestemmer nasjonale tiltak. Hvordan er det på landsbygda, betydningen av reisemønster, avstand til sykehus, avstand til legevakt, transport av pasienter, alt dette er forhold som må kartlegges for å kunne lage gode tiltakspakker.

Det vi trenger er et offentlige og sterkere helsevesen som ikke er for sentralisert som også må får flere ressurser fordi vi må være beredt på å kunne håndtere mere enn en ordinær hverdag. Vi trenger et helsevesen som raskt og effektiv kan omstilles og stiller opp når det kreves uansett hvor du bor i landet.

Det kreves et handlekraftig lokalsamfunn som må ha en grunnmur med god lokal infrastruktur – butikker, offentlige tjenester og bredbånd som er utbygget over hele landet.

Vi må å være mere selvforsynt nasjonalt av kritiske tjenester, legemiddelproduksjon i Europa igjen, og større lager av ting vi trenger av smittevernutstyr. Sykehus må bygges med mere plass, mere smittevernhensyn må inn i måten vi bygger sykehus på.

Vi ser hvor sårbart våre samfunn er i krisetider, hvem skulle trodd at barnehager og skoler skulle lamme vår hverdag, og at bedrifter mister sin arbeidskraft og inntekt for at mor eller far må være hjemme for å passe barn og drive skoleundervisning. I slike tider ser alle viktigheten av en sterk offentlig sektor og et stort offentlig oljefond som kan hjelpe oss alle over kneika.

Folket trenger ledere med sterkt lederskap som skaper trygghet og tar de kloke og vanskelige beslutningene. Folket vil velge den regjering som vil gi lands innbyggere den beste beskyttelse, helsevesen og som tenker lokale løsninger.

Staten og selskaper må redusere fremtidig sårbarhet. Kort sagt vil vi få en verden som er mindre åpen, mindre velstående og med redusert frihet.

Men krisen viser også at vi trenger et sterkt forsvar, heimevern og sivilforsvar også i fredstid når ikke-militære kriser oppstår. Vi trenger det fordi vi må være beredt på å kunne håndtere mere enn ordinære hverdager

Jeg er sikker på at mange land, partier og politikeres prioriteringer framover ikke ensidig handler bare om klimautfordringer og atom-trusselen, at dette alene er den eneste store utfordringen som truet menneskeheten, men også at epidemier og kriser må vektlegges større oppmerksomhet.

Det positive med omstillingen er at dette vil gi nye arbeidsplasser i primærnæringen på større selvforsyning, industrien får nye oppgaver å løse også i bygg og anleggsbransjen.