Tar korona knekken på vaksinemotstanden?

Meninger

De siste ukene har vi lært hvordan en smittsom sykdom som korona kan spre seg i befolkningen og true vår levemåte. Jeg håper pandemien er en øyeåpner, og fungerer som en vaksine mot en av de farligste sykdommene av dem alle – vaksinemotstanden.

Vaksinemotstand har de siste årene økt over hele verden. WHO har i flere år påpekt at vaksinemotstand er en av verdens største helsetrusler. På grunn av dette har vi dessverre sett en oppblomstring av alvorlige sykdommer, som meslinger og tuberkulose. Disse sykdommene kunne vært utryddet. I stedet tar disse to sykdommene livet av nesten 2 millioner mennesker hvert eneste år.

Vi lider store tap på grunn av korona-pandemien. Mennesker dør, folk mister jobbene sine og bedrifter går konkurs. Senest tirsdag sa IMF (det internasjonale pengefondet) at viruset kan føre til den største økonomiske krisen siden 30-tallet.

Vi har godtatt de mest inngripende tiltak vi har hatt i fredstid. Så lenge vi har viruset i samfunnet vårt og ikke har en effektiv vaksine, må vi leve med tiltakene over lengre tid. Når vaksinen kommer er vi som samfunn avhengig av at folk flest tar den. Den eneste sikre måten å utrydde viruset på er om vi oppnår flokkimmunitet.

Når vaksinemotstanderne har fått rotfeste i Norge truer det vår sikkerhet. Enkeltes frihet til å la være å vaksinere seg, gir dem ingen frihet til å utsette andre uskyldige mennesker for livstruende og smittsomme sykdommer. Om de lar være å vaksinere seg, er det ikke lengre en privatsak.

Nå må vi våge å ta en kontroversiell debatt, og sørge for at vi fortsetter å utrydde farlige sykdommer. Da må vi slutte å trekke på skuldrene av vaksinemotstanderne. Vaksiner mot smittsomme og dødelige sykdommer bør gjøres mer obligatorisk.