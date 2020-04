Haster å gi rusavhengige og psykiatripasienter et forsvarlig tilbud igjen!

Meninger

Helsetjenesten har gjennomgått store endringer og harde prioriteringer for å frigjøre kapasitet til å håndtere en potensiell stor pasientgruppe med alvorlige og dødelig koronasykdom. Smittevernhensyn og beredskap har også ført til midlertidig stans i en del behandling.

Våre aller mest sårbare pasienter har tatt belastningen for de valgte strategiene, pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling. Selv om videokonsultasjoner og telefonløsninger har blitt tatt i bruk er ikke dette løsningen for alle, og særlig ikke for de sykeste pasientene.

Til tross for at myndighetene bestemte at akuttbehandling av psykisk syke skal fortsette har antallet pasienter på akuttpostene blitt redusert. Terskelen for å legge inn nye pasienter har vært langt høyere enn normalt, mens terskelen for å skrive ut pasienter har vært lavere. Helse Bergen har for eksempel oppgitt at poliklinikk psykisk helse og rus har utsatt eller avlyst nærmere 9000 avtaler. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har blitt betraktelig redusert flere steder, og det samme gjelder annen rusbehandling.

Hvordan har egentlig livet vært for disse pasientene – og deres pårørende som har måttet trå til der helsetjenestene våre har blitt satt på vent?

Tilbudene må nå få økt prioritet, og det haster. I tiden som kommer vil vi kunne se en økning av psykiske helseplager og pasienter som ikke har fått den hjelpen de trenger. Vi må få på plass flere lavterskeltilbud i kommunene, men også utvidet kapasitet i døgnbehandling, mer poliklinisk behandling og mer kapasitet til oppsøkende virksomhet.

Å planlegge for en krise er et politisk ansvar og skal skjerme de som fra før er mest utsatt.

Vi må stille de åpenbare spørsmålene. Gikk man for langt? Var det riktig og nødvendig å nedprioritere tjenester til denne gruppen i så stor grad? Kunne dette blitt løst på andre og bedre måter – og hva kan vi lære til neste gang? Det er mye som tyder på at vi stengte for mye av behandlingstilbudet for mennesker med psykisk sykdom og eller rusavhengighet. Konsekvensene kan være større enn vi aner på nåværende tidspunkt.