Vær så snill, ikke gi meg 1960-tallstilstander

Meninger

I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende: «I perioden fra 1970 til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på veiene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket "bli liggende igjen", for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne tilsvarende tall.»

Ordene til Aasen er harde, og kunne fort blitt en realitet om trafikksikkerhetsarbeidet ikke ble bedret. Utviklingen har vært formidabel og i fjor omkom «bare» 19 yngre førere, selv om det er 19 for mye, viser det at ungdommen er blitt mer trafikksikker.

Men den siste måneden har vi vært vitne til en rekke negative medieoppslag vedørende råkjøring blant våre yngste trafikanter. Senest denne uken kunne Romerikes Blad fortelle at en ung fører mistet lappen etter å ha kjørt i 150 km/t i en 80-sone på Fuglefjellveien mellom Årnes og E16 i Nes. Tidligere i april skrev Aftenposten at en mann i 20-årene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 182 km/t i en 100-sone på E6 på Hvam, nord for Oslo.

Det foreligger stort potensial for dødsulykker og hardt skadde med slik råkjøring, og jeg mener dette er usolidarisk overfor resten av samfunnet. Sykehusene trenger ikke flere utfordringer når de i disse dager jobber intenst for å bekjempe koronapandemien. Syv personer mistet livet på norske veier i mars, hvorav to var i aldersgruppen 16-24.

Ung i Trafikken er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, og vårt mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken – det er derfor svært bekymringsfullt at unge voksne, særlig menn, ikke tenker konsekvenser før de handler uaktsomt i trafikken. De utsetter både seg selv og andre for fare.

Vi er heldigvis langt unna skrekktallene fra 1960 og 70-tallet, men vi må ikke miste grepet rundt råkjøringen.

Vi har ingen å miste.