Klart for Norgespasset

Meninger

Så det skulle bli sommeren 2020 vi tok landet vårt tilbake. Vi som ikke har bobil, hytte eller båt. Vi som pleier å stikke passet på innerlomma og rømme landet i ferien.

For dem som kan ta sommerferie kan det bli et etterlengtet pusterom. Det er viktig å ha noe å se fram til selv om noen kan ha fått nok av et tett familieliv innenfor husets fire vegger.

Sommeren 2020 vil vi huske for alltid. Uansett hva vi gjør. Hele året 2020 er et år som generasjoner etter oss vil kunne lese om og lære. At en ikke kan ta alt for gitt selv om pengebingen aldri er så full og en har sparepenger i utlandet.

At alt ikke kan kjøpes for penger. Det har vi lært, og vi blir heller ikke tryggere av å ikke bruke dem til å sikre liv og helse om noe uforutsett skulle skje.

Sommeren 2020 blir sommeren vi blir hjemme i eget land. Vi som klorer oss fast i Namdalen er heldig stilt. Det finnes ikke et sted i Trøndelag hvor det er så mange naturområder en kan ta i bruk. Om det er ved sjøen, innlandet eller i fjellene. Det er bare børste støvet av «Vakre Namdal» – boka av journalist og namdalspatriot Ola Hjulstad.

Opplev det han skriver om på egen hånd.

Politistudenten og kjæresten i huset hadde kjøpt flyseter til Roma og togbilletter til Nord-Italia i juni. De har mange år på seg til å ta opp en slik tur. I påska sa han det samme som mange andre sier om dagen.

«Det kan da bli greit med en Norgestour til sommeren også».

Norgestour høres unektelig mer spennende ut enn biltur.

Vi er ferd med å gjenåpne samfunnet, men fortsatt ligger det i bunn at hver enkelt av oss skal opptre slik at ikke smitten sprer seg. Får vi en ny smittetopp og sykehusene begynner å fylles opp med koronapasienter, er vegen kort tilbake til de ukene vi har lagt bak oss siden 12. mars.

Hyttefolket gleder seg. I Oppdal puster ordføreren lettet ut over at det er lys igjen i de mange tusen hyttene som finnes der. Det betyr at penger er i omløp igjen og at lokalt næringsliv nyter godt av det. Selv kommunelegen synes det er greit.

I andre kommuner er fortsatt hyttefolket ikke velkommen selv om forbudet er opphevet.

Alt er altså ikke på stell, og vi må nok bruke mange måneder på å komme på rett kjøl igjen. I verste fall år.

Vi tok en «roadtrip» sist lørdag til Hasvåg og Småværet i Flatanger. Stedene som ble så hardt rammet under den fatale brannen i 2014, men som nå er bygd opp igjen.

Vi blir møtt av synet av kritthvite nye hytter med storhavet som nærmeste nabo. Det er så idyllisk der ute hvor naturen røsker både i folk og hus til alle årets tider. I løpet av et liv, burde alle fått bo på et slikt sted for å kjenne på livet.

Det er ikke bare Helgelandskysten som er vakker. Namdalskysten har det også.

Men lørdag var det nesten folketomt der. Vi så er par karer som holdt på med en propell, et par båter på sjøen, og hørte at noen jobbet på et oppdrettsanlegg.

Det skulle ha vært et yrende liv der. Turister, i hovedsak utenlandske, skulle ha dratt til havs for å fiske med måsene hengende etter seg. Andre skulle ha vært der bare for å kjenne på havet og Småværet.

Vegen endte ved Småværet Fiske-Ferie, som er en av flere aktører som lever av turisme. Båtene sto på land foran inngangen. Inne i restauranten satt Lillian Mårvik Engbakken, som sammen med ektemannen Nils, driver stedet.

Flammene tok livsverket deres i 2013.

De krommet nakken og startet på nytt. De ville bidra til å holde liv i stedet.

Nå er det et virus som påfører dem store inntektstap.

Uansett hvem en møter om dagen, er alle opptatt av det samme. Om når «dette» er over, og at det kommer bedre tider.

Noen kilometer lenger sør ligger Seter Brygge & Brøgga Kro i Sætervika. Heldigvis går naturen sin gang slik at innehaveren Rune Sæther slapp å sparke småstein i påska. Rorbuene sto helt tomme for folk, men i sauefjøset var det som alltid liv på denne årstida. Lamminga gikk sin gang. Han hadde mer tid til dem i år.

Nå har de, og andre som driver turistrettet virksomhet begynt å røre på seg. De ønsker besøkende i helgene og under sommerferien, men de må ha samme stempel i passet som statsminister Erna Solberg.

Norsk!

Så gjenstår det å se hva som skjer når juni melder seg. Slipper myndighetene opp enda mer slik at vi kan reise rundt omkring i landet, kan UP få mer enn nok å gjøre med å holde styr på trafikken.

Mandag fikk jeg en invitasjon på Facebook til å bli medlem av «Tilbring sommeren i Namdalen».

Selvsagt hengte jeg meg på, og før denne dagen er omme, vil nok 1.000 namdalinger gjort det samme. Patriotismen er stor blant oss. Forslagene er gode og jeg kunne ha tenkt meg hver eneste tur som blir foreslått, men skal vi hjelpe turistnæringa i distriktet, må vi gjøre mer enn å gå på fjellturer.

Vi må handle og kanskje koste på oss noen overnattinger. Først da støtter vi det lokale næringslivet.

Selv har jeg plukket fram fjorårets utgave av NAs bilag «Sommer i Namdalen». Der finnes også en kalender, som ikke vil bli slik i sommer. Morgensol og lyden av Reiseradioen er en ting, men like viktig er de kulturelle opplevelsene i nærmiljøet. Nå sitter vi klistret til tv-skjermen og ser konserter blir strømmet. Jeg er full av beundring av dem som går i studio og spiller.

Vi har det vel likt alle. Bjarne Brøndbo vil se publikum i øya, og vi vil kjenne trykket fra folkemengden og høyttalerne – på scenen.

Våre kulturarbeidere er kreative sjeler. De har måttet omstille seg, men det er ikke like enkelt for alle. Et friluftsspill lar seg ikke like enkelt strømme, men det er bare å vente og vente. Det kommer alltid en ny sommer.

I over 40 dager har vi levd med strenge restriksjoner. Vi lengter etter å møte alle i familien, venner og kolleger. Bare det å slå av en prat med kjentfolk på butikken uten føle på om en har snakket for lenge. Om en har stått for nært. Mandag var en kamerat i Trondheim og hentet en ny bil. Han satt med en uggen følelse over å ha beveget seg for langt unna Namsos. Slik har vi blitt opplært til å tenke siden 12. mars.

Vi gleder oss over at barnehager og skoler så smått åpner. I går traff vi på noen unger som syklet. På Spillumsbanen sparket noen fotball, slo pasninger. Om kveldene suser en ny generasjon av mopedungdommer gjennom Overhallsvegen i altfor stor fart. Likevel. Lyden av liv gjør godt. Men løfter jeg blikket nå på dagtid på den ellers så trafikkerte Namdalsvegen, ser jeg knapt en bil.

Samfunnet rundt oss har ikke våknet ennå. Spøkelsespreget er der fortsatt.

Mandag var det 80 år siden Namsos ble bombet av tyske bombefly. Ingen av oss som bor i Namsos har mistet våre hjem.

Vi er tross alt heldig de av oss, som kan begynne å drømme om sommerferien.

Vakre Namdalen er på sitt beste når vi bader i solskinn. Så må vi dessverre ta med oss at det er en grunn til at vi har pleid å fly sørover.

For kommer det en grønn vinter, sitter vi i saksa. Men fortsatt skal det mye til for at jeg orker å kjøre bak hundrevis av bobiler og stå i fergekø på Holm i Bindal.

Nyt sola!