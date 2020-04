Stopp smitten med mobilen!

Meninger

Smittespredningen går nå i riktig retning. Det betyr vi sakte, men sikkert kan åpne opp deler av samfunnet igjen. For å beholde kontrollen mens dette skjer, er det viktig å spore og stoppe smitte enda raskere, og teste enda flere. Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset, slik at vi litt raskere kan komme oss tilbake på jobb, gå ut å spise eller gjøre andre ting som vi bare for litt over en måned siden tok for gitt.

Appen kan du laste ned på mobiltelefonen din, og det tar bare et minutt eller to å registrere seg. Personer som har lastet ned Smittestopp, vil få SMS-varsel dersom de har vært i nærheten av personer med appen som har fått påvist koronasmitte. Dermed kan de gå raskt i karantene og begrense smittespredningen.

En viktig forutsetning for at dette skal virke, er at vi samtidig øker testkapasiteten i helsevesenet. Maksimal kapasitet i dag er 30.000 tester i uken. I løpet av månedsskiftet april/mai tas det sikte på å øke kapasiteten til 100.000 tester i uken. Målet er å teste alle som har symptomer på covid-19. Det er først og fremst mangel på utstyr som har vært en utfordring, og da spesielt reagenser. Nå har NTNU utviklet en ny metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig reagenser, slik at testkapasiteten økes. Da er også appen et viktig verktøy som bidrar til å teste de som faktisk trenger det; de som har en reell mistanke om at de kan være smittet. Men da er vi avhengige av at så mange som mulig laster den ned og tar den i bruk.

Mange er bekymret for personvernet sitt, og det har jeg stor forståelse for. Jeg vil understreke at appen skal være trygg å bruke. Det har vært en forutsetning at personvern og sikkerhet ivaretas på en god måte slik at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. Etter at pandemien er over, vil datainnsamlingen fra appen bli avsluttet og personopplysninger slettet. Alle som har lastet ned appen kan når som helst slette den og alle opplysninger om seg selv. Det er selvfølgelig frivillig å laste den ned, men jeg håper at du som meg, vil gjøre den lille innsatsen. På den måten kan vi redde liv og starte marsjen mot en hverdag som likner på normalen igjen.