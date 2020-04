Vi kan ikke tolerere at mennesker møter hat og diskriminering på grunn av hvem de er og den/dem de elsker

Meninger

Over hele verden, diskrimineres og forfølges mennesker på grunn av sin kjønnsidentitet og seksuelle orientering. Vi hører ofte om u-land slik som Tanzania og Sudan der hvor man kan få dødsstraff eller en dom på livstid i fengsel for homofili, men i vestlige land som Norge og USA har vi fortsatt en lang vei igjen å gå. I teorien skal ikke LHBT+ personer føle seg diskriminert i Norge, men for mange er realiteten en helt annen.

I Norge var homofili forbudt fram til 1972, og i dag er det fortsatt mye fordommer rundt homofili, og flere høyreekstreme grupper jobber mot personer med LHBT+-legning. Nynazister jobber i dag mer organisert mot ungdom som identifiserer seg innen LHBT+ legning, og det spres frykt blant ungdommene. Homofili er kriminalisert i 68 land i hele verden, og i noen land kan homofili bli straffet med døden. I land som Polen finnes det LHBT+-frie soner, og flere frykter utviklingen i flere vestlige land. Transpersoner blir også diskriminert på bakgrunn av deres kjønnsidentitet, og i 20 europeiske land kreves det at transpersoner gjennomgår irreversibel sterilisering før de i det hele tatt kan endre juridisk kjønn. Urettferdig behandling og diskriminering av mennesker med LHBT+-legning er fortsatt et stort problem som vokser fram mer og mer, med mindre det stoppes.

Fordommer og diskriminering av personer med LHBT+ legning fører til at ekstreme tiltak tas i bruk som blant annet homoterapi.

I Norge og resten av den vestlige verden er homoterapi utbredt. Homoterapi kort fortalt, er en type terapi som skal endre personens legning fra homofil til heterofil. I høsten 2019 ble det en stor debatt i Norge om temaet homoterapi. Regjeringa mente og fastslo at de skal utrede forbud mot homoterapi i Norge, men dette er enda ikke blitt gjort. Journalisten Morten Hegseth spilte en stor rolle i denne debatten og lagde en dokumentarserie med det aktuelle teamet homoterapi. Det er viktig at diskusjonen om homoterapi ikke glemmes, men blir tatt på alvor og blir gjort noe med. For det første burde denne type terapi være ulovlig sånn som i andre land som Brasil, med deler av Canada og Australia, og for det andre kan terapien føre til konsekvenser som varige traumer for pasienten, usikkerhet og til og med selvmord. Homoterapi er en skadelig praksis som må stoppes nå.

En annen arena der LHBT+-personer har blitt undertrykt gang etter gang, er i adopsjonssystemet. Veldig få får godkjent søknad på adopsjon i Norge, og kun 5 barn blir adoptert bort i Norge hvert år. Man må ha mye flaks og god tålmodighet siden det ofte kan ta flere år med venting, og mange velger derfor å adoptere fra utlandet. I dag er det over 153 millioner barn som er foreldreløse, og enda flere som blir født inn i familier med store utfordringer. Dette er barn som lever i forferdelige tilstander, og som trenger hjelp. I 2008 fikk homofile par lov til å søke om adopsjon, men i praksis er dette kun en rettighet og ikke en mulighet. Colombia er det eneste landet som tillater at homofile par kan adoptere fra dem, men dette er også bare for noen få med mye flaks. Dette er et problem som gjelder de fleste land i den vestlige verden, men som dessverre får lite oppmerksomhet i media.

Vi kan ikke tolerere at mennesker møter hat og diskriminering på grunn av hvem de er og den/dem de elsker. Det er feil at mennesker føler seg utrygge og kjenner på en redsel for sitt eget liv fordi de skiller seg litt ut fra normen, og dessuten er det overhodet ikke greit at land som Polen oppretter LHBT+-frie soner! Vi i AUF mener at å kunne være den du er, og å elske den du vil er en menneskerett.