Rusreformen, en reform for avkriminalisering og frislipp

NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp ble levert i desember 2019. Nå er utredningen på høring og den har nettopp vært til behandling i fylkesutvalget i Trøndelag Fylkeskommune. Trøndelag SP mener at intensjonene med reformen er god, men at Rusreformutvalget har gått for langt og bommet på mandatet. Formålet med utredningen er å endre reaksjonen fra straff til hjelp for rusavhengige, men det avklares ikke hva som legges til grunn for å være «rusavhengig» eller ytterligere differensiering av menneskene som skal få hjelp. Det er derfor ikke godt nok avklart hvem reformen skal gjelde for.

Trøndelag Sp støtter en rusreform som i enda større grad skal hjelpe og ivareta rusavhengige, slik at våre medmennesker får en faglig og verdig oppfølging, men vi vil samtidig være tydelig på at vi ikke vil senke terskelen for narkotikabruk.

Vi ser behovet for en debatt for å utvikle god ruspolitikk. I dette arbeidet er det viktig med et kunnskapsgrunnlag slik at tiltak kan tilpasses og ikke generaliseres. Trøndelag Sp kan ikke støtte utvalgets forslag om å avkriminalisere narkotikabruk, men viser til Folkehelseinstituttets meget grundige gjennomgang av det vitenskapelige grunnlaget på dette punktet. Politidirektoratets høringssvar, samt det nasjonale Statsadvokatembetets høringssvar dokumenterer grundig hvilke utfordringer en avkriminalisering av narkotika vil få for politiarbeidet og spredningen av narkotika i samfunnet.

Trøndelag Sp er svært bekymret for at en avkriminalisering vil medføre økt bruk av illegale rusmidler og at det vil kunne få store konsekvenser for folkehelsen og innbyggernes individuelle helse og sosiale forhold, samtidig som politiet sanksjonsmuligheter mot narkotikakriminalitet svekkes.

Rusreformutvalget skulle særskilt vurdere erfaringer fra den Portugisiske modellen. Trøndelag Sp vil framheve statsadvokatembetets advarsel mot å adoptere andre lands narkotikapolitikk, og vil bemerke at flertallet i rusreformutvalget innstiller på å tillate bruk og besittelse av langt høyere doser enn det den portugisiske modellen åpner for. Det foreslås at det i Norge skal være lov å ha 5 ganger mer enn i Portugal når det gjelder de tunge stoffene som heroin, amfetamin og kokain. Trøndelag Sp viser til statsadvokatembetets høringsuttalelse om hvilke store konsekvenser dette vil ha og mener derfor at det fortsatt ikke skal være lov å være i besittelse av eller ha narkotika til eget bruk.

Trøndelag fylkeskommune har et særlig ansvar for ungdommer i aldersgruppen 15-21. Oppfølgingen skjer i regi av oppfølgingstjenesten. Til enhver tid er det ca. 1000 -1300 ungdommer som får hjelp, flere har rusproblem pga narkotika. Trøndelag fylkeskommune har god erfaring med tett samarbeid med konfliktrådet i Trøndelag både på individ- og systemnivå.

De foreløpige tilbakemeldingene fra ungdommer som har gjennomført straff ved konfliktrådet enten via ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og ruskontrakter er at de har valgt denne straffegjennomføringen fordi at de unngår å få det på sin vandelsattest. På denne måten får ungdommene en god sjanse til å få hjelp med sine rusproblemer og de får muligheten til å slippe å få konsekvenser resten av livet.

Trøndelag Sp vil framheve at denne ordningen ikke videreføres dersom Rusreformutvalgets modell vedtas. Trøndelag Sp støtter derfor ikke foreslåtte modell, men vil videreføre og videreutvikle dagens ordning i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.







Trøndelag Sp er opptatt av hvilke regionale konsekvenser statlige reformer fører til og vil fremheve at et større ansvar til kommunene krever bevilgninger til å etablere og drifte arbeidet med rusforebygging, behandling og ettervern på en god måte.