Tafatt ordfører og derav lite handlekraftig kommunestyre i Høylandet kommune

Meninger

1. februar i 2019 sendte Åse Flått, nå 83 år, en skriftlig begrunnet henvendelse til sin kommune vedrørende hjelpesituasjonen for de hjemmeboende, eldre i kommunen. Svar om at saken hadde stor forståelse og skulle legges fram overfor administrasjon og senere til politisk behandling og for senere orientering om henvendelsen, ble gitt i brev av 1. mars i fjor.

Etter dette, har hun ikke mottatt noe som helst beskjed om behandlingsresultat. I vinter ble det tatt kontakt med gruppelederne både i AP og SP om manglende resultat. No har jo koronasituasjonen. opptatt mange, men allikevel: Over ett års behandlingstid – og dertil også i mellomtiden budsjettarbeid/vedtak, skulle tilsi at et svar skulle kunne foreligge uten å lage for mye «bråk».

Undertegnede er også involvert i saken, da jeg er hennes «hjelpevenn», men fra en annen kommune (Bindal) og er selv av eldre årgang (82 år) og merker at helsa ikke er så god lenger. Blant annet på grunn av ryggskade med påfølgende operasjoner. Jeg forstår det nå slik at Åse vanskelig kunne bodd hjemme alene uten noen form for hjelp, og dette «plager» meg. Åse er samtidig for frisk til å plasseres i en institusjon, og det ser jeg også på som et passivt sted å være så lenge mennesket kan ta et visst ansvar for seg selv.

Det er også en kjensgjerning at de eldre selv ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig og tilrettelagt – og det er samtidig myndighetenes ønske av flere grunner. .

Men, det er også et annet aspekt som bør tas med i en slik sammenheng, og det gjelder også Høylandet kommune: Det og bevare bosetting spredt utover i bygda gir en bedre trygghet for bygdemiljøet og de som ønsker å bo der. Med å legge forholdene til rette med bl.a. hjelpetiltak for dem som trenger det, spesielt kanskje eldre, hjemmeboende, så opprettholdes en tryggere hverdag, samtidig som det også vil være «lys i stua» der det gjelder.

Det eliminerer samtidig behov for belagt kapital til kommunal investering i eldre/omsorgsboliger.

Jeg konstaterer at Høylandet er styrt av et flertall fra Sp. Det registreres at det samme flertall har gått inn for at kommunen har engasjert seg i å bygge kommunale boliger/leiligheter for salg i kommunesenteret, bl.a. til funksjonelle, friske personer. Lokalt må vel dette være i strid med god Senterpartipolitikk!?

Å legge forholdene til rette slik at bosetningsmønsteret og folketallet kan opprettholdes med best mulig spredning i forhold til lokale ressurser, infrastruktur og servise/handel, må vel bety stort for slike små kommuner? Et fryktet eksempel på en negativ utviklingstrend, er Kongsmoen-bygda, som blant annet har mista et sårt tiltrengt tilbud: Lokalbutikken. Det er fristende å spørre hvordan fraksjonene i lokalpolitikken har tatt tak i en slik utviklingstrend: Hvordan bryr vi oss? Det er snakk om å vise interesse og ta spørsmål opp med dem som er rammet.

Det er utviklingsmuligheter også på landsbygda, men det må være samstemmig vilje og evne til og se det og ta tak i det. Er det f.eks. vurdert de konsekvenser og følger påmeldingene av salget av melkekvoter nå får for kommunen? Dette er viktige produksjons-arbeidsplasser! Og nøler en for lenge, så heter det at «mens gresset gror, så dør kua».

Høylandet har nok kjempet for sin eksistens, identitet og arbeidsplasser som de fleste distriktskommuner. Et spesielt godt eksempel er revysatsinga, der hele Norge nærmest har blitt dratt med. Bra! Om dette tiltaket er evaluert på » godt og vondt», vites ikke.

Vi har sett på SSB`s statistikk for kommunefakta for Høylandet. De siste tall viser at av 1231 innbyggere, som er 11 personer nedgang fra forrige kvartal er det 31, åtte prosent, eller 391 personer over 60 år, som er en alder de fleste tenker pensjon. 79 prosent av innbyggerne bor i selveierbolig og 21 prosent i leiebolig. 42,4 prosent, eller 527 personer bor på landbrukseiendom, d.v.s. i «distriktet».

I den siste kategori – landbruket – er det i dag knyttet usikkerhet omkring utvikling og struktur, og jeg er noe bekymret for gårdsdrifta på Høylandet etter en del kontakter. Her er det snakk om en viktig primær- og matproduksjon, som samfunnet må ta vare på av flere grunner! Her har dere utfordringer, hållinger!. Produksjonspotensialet ligger der, og det er av de viktigste primærproduksjonene i samfunnet.

Tilbake til den eldre gruppe: Det er et samfunnsansvar å ta vare på dem som er våre foreldre og som har et hjelpebehov. At de ønsker å bo der de har arbeidet og fungert, er forståelig og positivt, spesielt i distriktene, for der har man «ingen å miste». Heldigvis lever den eldre befolkninga lengre og er sannsynligvis av den grunn blitt «sunnere». Da, kjære lokalpolitikere: Oppfyll de eldres ønske om å få bo der de selv ønsker! Men, samtidig bruk noen kroner av kommunebudsjettet for å sette inn hjelpetiltak utover de helsemessige, lovpålagte tiltakene.

Jeg skal selvsagt ikke belære dere hållinger i å drive lokalpolitikk, det kan dere nok selv! Men, med denne artikkel er det godt ment å «sette fingeren på» en ikke aldeles liten gruppe mennesker som tidligere har vert med å bygge dette landet – selv her lokalt, og som nok har et visst krav på og bli ivaretatt og få noe tilbake.

Så, kjære ordfører, du er nå i en alder at tiden snart løper fra deg, og du selv er i en bås at hjelpebehovet trengs! Jeg kan dokumentere at alderen kommer utrolig fort – kanskje det er et tegn på utfordringer og trivnad? Ta grep mens det enda er tid!

NA-red gjør oppmerksom på at vi har vært i kontakt med Åse Flått. Hun står inne for det som er skrevet om hennes situasjon.