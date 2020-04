Tiltakene skal komme fellesskapet til gode – ikke skurkene!

Meninger

Norge opplever nå en voldsom økning i arbeidsledigheten. Mange kjenner på en dyp uro for fremtiden. Arbeiderpartiets budskap er: ingen skal stå alene!

Når krisen rammer trenger vi alle hjelp fra fellesskapet. En historisk mobilisering er nå på gang for å redde arbeidsplasser, bedrifter og enkeltmenneskers privatøkonomi.

I de siste ukene har vi sett hvor viktig det norske tillitssamfunnet er i krisetider. Selv om partiene har ulike syn på ting jobber vi sammen for å finne løsninger til beste for land og folk. Arbeiderpartiet har jobbet hardt for å bidra til å sikre inntektene for folk som brått og uventet har blitt permittert eller mistet jobben, samt å redde bedrifter og arbeidsplasser fra å bukke under. Ordningene må være rettferdige, og fellesskapet skal stille opp.

Vi lever av hverandres arbeid, og arbeidsfolk og –ledere som står på og bidrar med å holde hjulene i gang legger ned en imponerende innsats.

Samtidig ser vi dessverre at noen aktører prøver å utnytte denne nasjonale dugnaden til svindel. Det har blant annet kommet flere tips om bedrifter som permitterer sine ansatte og ber dem jobbe som normalt mot at de ikke melder ifra til NAV. Dette er totalt uakseptabel utnyttelse av fellesskapets raushet. Fellesskapets midler skal ikke havne i lommene til useriøse og kriminelle.

De økonomiske kompensasjonsordningene må følges av effektive kontrollmekanismer for å avdekke forsøk på svindel.

Arbeiderpartiet mener bedrifter som mottar statlig krisehjelp ikke skal dele ut bonuser eller øke lederlønningene. Det må også stilles vilkår om at man ikke tar ut utbytte med mindre det benyttes til investeringer i egen virksomhet eller tas ut som ordinær lønn. Det skal ikke være mulig å organisere selskapet sitt på en måte som utløser kompensasjon man ellers ikke ville fått, og useriøse aktører skal ikke få tilgang til offentlige penger. I tillegg har Ap lagt vekt på at fellesskapets penger ikke skal kunne sendes ut av landet til skatteparadiser.

Dette burde være en selvfølge. Dessverre har ikke regjeringspartiene og FrP vært enig med oss i dette.

I krisetider ser vi hva vi er laget av – som enkeltpersoner og som samfunn. Alle som nå står på for å berge helsa til folk, for å holde hjulene i gang, og for fellesskapet fortjener en stor takk. Så skal vi gjennom politikken gjøre så godt vi kan for å trygge økonomien med rettferdige løsninger. Sammen skal vi klare dette.