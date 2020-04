Bortforklaringer hjelper ikke dem som eksempelvis blir syk og trenger hjelp

Meninger

Innbyggerne i Foldereid må, som alle andre, forholde seg til de begrensninger som er satt for å begrense smitte av koronaviruset. De har en ekstra belastning med et ustabilt mobilnett. Det har haltet i flere år, spesielt ille har det vært i 2020.

I NA denne uka kunne vi lese om alle problemene mangelen av en digital infrastruktur påfører enkeltmennesker og næringslivet. Når mobilnettet ligger nede forsvinner tryggheten som andre tar for gitt. Med koronatrusselen hengende over oss, er det uakseptabelt av Telenor å bruke så lang tid på å rydde opp.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor forklarer til NA at en rekke uheldige hendelser – som lynnedslag, strømfeil og utfordringer med radiolinjer – er årsaken til problemene i Foldereid. Det kan vi ha forståelse for, men en kan ikke akseptere at dette pågår over flere måneder.

Naturligvis er det færre basestasjoner i distriktene enn i tettbebyggede strøk, men samtidig kan ikke Telenor løpe fra sitt samfunnsansvar. De må sørge for stabilitet og forutsigbarhet. Fortsatt er det slik at Staten har størst eierandel i selskapet. Det forplikter.

Telenor har mottatt en rekke henvendelser fra privatpersoner i Foldereid uten at det har hjulpet nevneverdig. Dermed må en ta i bruk politiske verktøy, lokalt og nasjonalt. Det er betryggende at den politiske ledelsen i Nærøysund kommune ved ordfører Amund Hellesø (Ap) tar dette på alvor og er i løpende kontakt med Telenor.

Denne saken illustrerer den stadige kampen for tilværelsen innbyggerne i distriktene opplever. I Røyrvik kommune sto folk i fare for å miste det daglig busstilbudet. Heldigvis ble det opprettholdt etter et møte mellom kommunen og AtB.

Kollektivtilbud og en digital infrastruktur til å stole på, er bærebjelker for at en skal utvikle lokalsamfunn, opprettholde arbeidsplasser og aller helst få befolkningsvekst. Innbyggerne i Foldereid fortjener å bli tatt på alvor – det ansvaret ligger hos Telenor. Bortforklaringer hjelper ikke dem som eksempelvis blir syk og trenger hjelp. Eller de som skal gjøre noe så vanlig som å betale regninger. Eksempelvis til Telenor.