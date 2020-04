I samarbeid med Krf og Venstre bekrefter Høyre igjen sin posisjon som det minst troverdige forsvarspartiet

Meninger

Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret føyer seg dessverre inn i den lange rekken av politiske vedtak som sakte men sikkert reduserer forsvarsevnen. Forsvarssjefens råd er nok en gang neglisjert, og regjeringens forsvarspolitikk er ikke i nærheten av å oppfylle det minimum Stortinget har vedtatt, våre allierte forventer, og folket fortjener.

Forslaget til langtidsplan finansierer ikke på langt nær forsvarssjefens alternativ D, som i praksis er en finansiering av eksisterende struktur. Forsvarssatsningen må settes inn i en fellesoperativ og gjensidig forsterkende ramme, ikke baseres på løsrevne enkeltkomponenter.

Forsvarets driftsutgifter er for en stor del personellrelaterte. Ytterligere effektivisering og økning av bemanningen henger derfor ikke sammen. Forsvaret har de siste 20 årene nærmest effektivisert seg selv i hjel. Helt nødvendig støttestruktur er rasjonalisert bort og milliarder er ødslet bort på nytteløse omorganiseringer.

Igjen er det Landmakten som får lide. Landmakten må styrkes slik at HV får mulighet til fullverdige øvelser for hele strukturen hvert eneste år. Ambisjonen om en brigade i Sør-Norge må opprettholdes slik at den mest folkerike delen av landet med alle våre viktige statsfunksjoner også kan forsvares. Dette må ikke komme på bekostning av en ytterligere styrkning av Finnmark Landforsvar. Forsvarssatsningen i nord må styrkes til en troverdig terskel. En dedikert helikopterkapasitet med middels tunge helikoptre må anskaffes til støtte for Hæren og våre spesialstyrker.

Regjeringen begrunner mangelen på styrking de nærmeste årene med at det tar lang tid å bygge opp militære kapasiteter. Den viktigste faktoren for å påvirke tiden det tar å bygge opp operativ evne er finansiering. Stridsvogner og ubåter kan leveres overraskende fort om regjeringen har vilje til å forplikte seg.

Kritiske støttefunksjoner som kreves for å skape balansert fellesoperativ evne er fortsatt ikke med. Effekten av store investeringer som kampfly, kampvogner, ubåter, etc betydelig reduseres av mangelen på støttefunksjoner. Den enkelte forvarsgren må inneha et minimum for å fylle sin rolle i helheten. Også her kommer Landmakten desidert dårligst ut

I samarbeid med Krf og Venstre bekrefter Høyre igjen sin posisjon som det minst troverdige forsvarspartiet i norsk politikk. Selv ikke midt i en pågående krise evner regjeringen å se behovet for en styrket satsning på beredskap og forsvar av landet.

Forsvaret av Norge må prioriteres på en slik måte at våre NATO-forpliktelser innfris. Utenlandsoperasjonenes viktigste bidrag er å bidra til å opprettholde høy kompetanse og vise vår evne og kapasitet i operative situasjoner.

I den situasjonen vi nå er så er det viktig å ha mot til å prioritere det som er myndighetenes viktigste oppgaver, innbyggernes trygghet og rikets sikkerhet.