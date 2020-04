Meninger

Mer enn halvparten av de som deltok i en spørreundersøkelse i regi av Seniornett oppgir at de har mindre kontakt med familien nå på grunn av korona-krisen. Dette bekymrer oss. Ikke bare vet vi at barn, barnebarn og annen familie betyr mye for seniorer. Mange pårørende er også flinke til å bidra til at seniorer holder seg digitale.

Mindre sosial kontakt betyr at langt flere eldre kjenner på isolasjon og ensomhet. Barnebarn kan ikke lenger stikke innom, og turen til butikken bør være så kort som mulig. Digitale løsninger kan for noen være et godt alternativ. Men når du aldri før har brukt Facetime, Messenger, Teams eller Zoom er det mange som sliter. Hvor finner jeg disse programmene? Er det dyrt? Hvordan slår jeg på mikrofonen? Og hvor er kameraet? Dette er noen av spørsmålene som gjerne kommer opp når vi seniorer skal ta i bruk videosamtaler for første gang.

På grunn av korona-krisen har Seniornett Bangsund og Senior surf Namdalseid midlertidig satt all aktivitet på pause. Vi kan ikke være der for deg! Men fortvil ikke, det finnes fortsatt hjelp. Seniornetts datahjelp kan nås på telefon 22 42 96 26, og taste 1 for datahjelp. Her kan du få hjelp til å koble deg opp på videosamtaler eller andre dataspørsmål som du måtte ha. Du kan også få kurs i å bruke et videosamtaleprogram slik at du kjenner deg trygg.

Vi i Seniornett Bangsund og Senior surf Namdalseid ser frem til at vi igjen kan gjenoppta våre aktiviteter. Men inntil vi kan starte våre aktiviteter igjen, kan du holde deg oppdatert gjennom Seniornetts elektroniske nyhetsbrev og Seniornett magasinet.

Ta vare på hverandre, hold dere trygt hjemme og bruk digitale løsninger. Trenger du hjelp? Ring Seniornett.